Oto nowe figurki od Good Loot. Wiedźmin, Johnny Silverhand i inni mogą trafić na Wasze półki lub... choinki

fot. Good Loot

Reklama

Firma Good Loot zapowiedziała nową serię figurek przedstawiających bohaterów popularnych gier. Tym razem będą to jednak wyjątkowo nietypowe gadżety. Będzie można je bowiem nie tylko postawić, ale też zawiesić na doczepianym łańcuszku, dzięki czemu figurki mogą stać się na przykład... choinkową ozdobą. Wszystkie utrzymane są w podobnym, spójnym stylu.

Figurki wykonano z winylu i mają one 10 cm wysokości. Dodatkowo są one na tyle lekkie, by nie sprawiać problemów przy zawieszeniu ich na choince. Wśród dostępnych modeli znajdą się Geralt z Rivii (Wiedźmin 3: Dziki Gon), Johnny Silverhand (Cyberpunk 2077), Vault Boy (seria Fallout) oraz Eivor (Assassin's Creed: Valhalla). Z wyglądem wszystkich czterech modeli możecie zapoznać się w poniższej galerii.

Good Loot - nowe figurki [zdjęcia]

Figurki Good Loot - Geralt z Rivii