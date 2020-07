Wiedźmin - prace na planie 2. sezonu potrwają o wiele dłużej

fot. Netflix

Jak donoszą szpiedzy z Redanian Inteligence zdjęcia do 2. sezonu Wiedźmina potrwają do lutego 2021 roku. Oznacza to, że prawdopodobnie w wyniku reżimu sanitarnego zostaną wydłużone o około trzy miesiące. Pierwotnie prace nad Wiedźminem miał trwać przez jakieś 5 i pół miesiąca od lutego 2020 roku do sierpnia 2020 roku. To oczywiście zmieniło się z powodu pandemii koronawirusa.

Prace po przerwie zostaną wznowione 17 sierpnia w Wielkiej Brytanii. Zanim wprowadzono wciąż trwają pandemię na całym świecie, udało się nakręcić zdjęcia przez pięć tygodni.

Na razie nie wiadomo, czy wpłynie to na opóźnienie premiery 2. sezonu. Spekulowano przed pandemia, że Wiedźmin mógł powrócić w sierpniu 2021 roku.

fot. Netflix / farfarawaysite.com

Być może Netflix będzie chciał utrzymać ten potencjalny termin wynikający z terminu zakończenia prac nad efektami specjalnymi, który według wcześniejszych doniesień kończy się w lipcu 2021 roku. Można spekulować, że zatrudnienie firmy Industrial Light & Magic ma zapewnić dobrze zrobione efekty w określonym czasie.