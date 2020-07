Wiedźmin: sezon 2 - efekty specjalne będą o klasę lepsze? Najlepsza firma na świecie w ekipie

źródło: Netflix

Portal Redanianinteligence.com, czyli najbardziej rzetelne źródło informacji o serialu Wiedźmin, donosi, że za efekty specjalne w 2. sezonie będzie odpowiadać legendarne Industrial Light & Magic. Jedna z najlepszych firm na świecie została stworzona przez George'a Lucasa podczas pracy nad Oryginalną Trylogią Gwiezdnych Wojen. Każdego roku pracują przy największych hollywoodzkich superprodukcjach na czele z Avengers: Koniec gry. Oczywiście to też ta firma pracowała przy The Mandalorian.

Poza nimi w ekipie jest jeszcze The Third Floor, które zajmowało się pre-wizualizacją i tworzeniem wizualnych konceptów scen zanim zostaną one nakręcone. Pracowali m.in. przy takich filmach jak Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie oraz Spider-Man: Daleko od domu.

Potwierdzono też, że w ekipie powrócą firmy z pierwszego sezonu: polskie Platige Image, Cinesite, One of Us i Clear Angle Studio.

Najpewniej prace zostaną podzielone podobnie jak przy największych hollywoodzkich widowiskach, w których jedna firma zajmuje się najważniejszymi i najbardziej skomplikowanymi scenami, a inne mniejszymi tematami. Można założyć, że ILM będzie odpowiadać za kluczowe tematy w 2. sezonie, ale na tę chwilę jest to spekulacja.

Prace nad 2. sezonem Wiedźmina mają zostać wznowione na planie już 17 sierpnia. Premiera w 2021 roku.