Wiedźmin - najważniejsi bohaterowie, którzy MUSZĄ pojawić się w serialu Netflixa (bo będzie nam przykro)

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Serial Wiedźmin spotkał się z nierównym odbiorem wśród widzów i dziennikarzy, nie ulega jednak wątpliwości, że produkcja - mimo mieszanych recenzji - odniosła ogromny sukces. Produkcja Netflixa cieszyła się ogromną popularnością jeszcze kilka miesięcy po premierze, a od 14 stycznia do 12 lutego 2020 roku była najpopularniejsza na świecie, przy okazji nieprawdopodobnie napędzając sprzedaż książek Andrzeja Sapkowskiego za granicą. Choć część widzów ma wobec serii szereg zarzutów, wielu z nich z nadzieją na poprawę i z niecierpliwością wypatruje informacji o nadchodzącym 2. sezonie, którego premiera ma odbyć się w 2021 roku (prace na planie mają zostać wznowione 17 sierpnia 2020). Ogrom oczekiwań związanych jest z bohaterami i ich serialowymi wcieleniami - wciąż nie wiemy, które postacie zostaną uwzględnione przez twórców, a które pominięte (co przecież często się zdarza w przypadku adaptacji). Kilka miesięcy temu przewidywaliśmy, kto pojawi się w 2. sezonie i pobawiliśmy się w mały fancasting (tekst znajdziecie tutaj). Od tamtego czasu poznaliśmy już kolejne nazwiska aktorów, którzy wcielą się w nowych bohaterów w następnej serii, jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Postanowiliśmy wyłonić te najważniejsze - naszym zdaniem - postacie z całej wiedźmińskiej sagi: te, na barkach których spoczywają istotne elementy fabuły; te, które swym charakterem nadają opowieści kolorytu; a także te, które - tak po prostu - lubimy i cenimy najbardziej, z różnych powodów. Przy okazji dokonamy ich krótkiej prezentacji, zaznajamiając z nimi tych z Was, którzy nie mieli jeszcze przyjemności obcowania z materiałem źródłowym (niezmiennie podtrzymujemy: warto, a nawet trzeba).

Załóżmy więc - dla wygody - że każdy kolejny sezon będzie odpowiadał następnemu tomowi sagi (choć ostatecznie zapewne do tego nie dojdzie): poniżej wymienimy książkowych bohaterów, którzy według nas powinni pojawić się w serialowej adaptacji i opiszemy ich. Przypomnijmy, że w przypadku 2. sezonu kilka postaci zostało już obsadzonych, a o kilku wiemy na pewno, że się pojawią, choć nie ogłoszono jeszcze, kto je sportretuje. Zapraszamy!

...i ostrzegamy tych, którzy książek nie czytali: siłą rzeczy w tekście znajduje się kilka spoilerów!

Wiedźmin: sezon 2. - bohaterowie, których oczekujemy

Nenneke - kapłanka Wielkiej Melitele i przełożona świątyni w Ellander. Przyjaciółka Geralta, której mógł w pełni ufać. Pomagała mu, wspierała go, leczyła rany. Przez pewien czas opiekowała się Ciri i kształciła ją. Na razie serial ją pominął, weźmy jednak pod uwagę, że choć pojawia się już w opowiadaniach, nie odgrywa w nich aż tak istotnej roli; podejrzewamy, że poznamy ją w pierwszym sezonie produkcji Netflixa (pewne przesłanki castingowe sugerują zresztą odwiedziny w świątyni Melitele).

Wiedźmin: sezon 3. - bohaterowie, których oczekujemy

Codringher i Fenn - "adwokat" i jego przyjaciel, prowadzący pewien zakład w Dorian. Za odpowiednią zapłatą panowie zajmowali się przeróżnymi sprawami, z którymi przychodzili do nich klienci: pozyskiwali tajne informacje, śledzili, odnajdywali, pozbywali się, wyciągali z więzienia, szpiegowali.

Wiedźmin: sezon 4. - bohaterowie, których oczekujemy

Milva - Maria Barring, wybitna łuczniczka, kompanka i przyjaciółka Geralta; dołączyła do wiedźmina, by pomóc mu odnaleźć Ciri. Uparta, ale lojalna. Od Chrztu ognia jedna z ważniejszych bohaterek sagi.

Wiedźmin: sezon 5. - bohaterowie, których oczekujemy

Angoulême - ostatnia członkini kompanii Geralta, któremu pomagała odnaleźć Ciri. Pochodziła z bogatego rodu, jednak skończyła w hanzie. Wulgarna i krnąbrna, a jednocześnie odważna, szlachetna i niezwykle lojalna. Miecz nie jest jej obcy.

Wiedźmin: sezon 6. - bohaterowie, których oczekujemy

Nimue (Pani Jeziora, Łokietek) - potężna czarodziejka "z przyszłości" (względem głównej osi fabularnej sagi), badaczka historii Ciri i Geralta. Udaje jej się spotkać podróżującą między czasami i wymiarami Ciri.