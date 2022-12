Wiedźmin: Rodowód krwi - pierwsze recenzje. Krytycy uderzają w miniserial; "Lepiej zagrajcie w grę"

Netflix

Czekacie na miniserial Wiedźmin: Rodowód krwi? No cóż, wygląda na to, że entuzjazm na tym polu nawet wśród najwierniejszych fanów twórczości Andrzeja Sapkowskiego może mocno opaść. Wszystko przez napływające już, pierwsze recenzje produkcji Netfliksa, które są dla niej wyjątkowo negatywne. W chwili powstawania tego tekstu ekranowa opowieść zebrała zaledwie 36% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes przy średniej ocen kształtującej się na poziomie 5,2/10 (uwzględniono 11 tekstów). Z kolei w portalu Metacritic Rodowód krwi ma aktualnie 54 punkty na 100 możliwych, przy czym warto zauważyć, że jak do tej pory pod uwagę wzięto jedynie 4 recenzje.

Krytycy piętnują m.in. to, że miniserial Netfliksa nie pozwala na emocjonalne zaangażowanie w losy bohaterów, zauważając jednocześnie, że historia skupia się na "najmniej interesujących wątkach z jednej z najbardziej interesujących części świata stworzonego przez Sapkowskiego". Recenzentka London Evening Standard twierdzi wręcz, że Rodowód krwi jest najlepszym dowodem na "przesyt uniwersum Wiedźmina".

Większość autorów tekstów jest zgodna co do tego, że produkcja nie sprawdza się zarówno jako uzupełnienie franczyzy, jak i jako samodzielna opowieść. Narracja ma być "zbyt pośpieszna", a akcja "przesadnie rozproszona". Jedna z krytyczek zauważa, że w "roku wspaniałych produkcji fantasy z serialami Gra o tron: Ród smoka i Władca pierścieni: Pierścienie Władzy na czele, Rodowód krwi plasuje się koniec końców blisko dna".

W 4 recenzjach o jednoznacznie pozytywnym wydźwięku czytamy m.in.:

Wspaniałe postacie, świetne występy, kapitalna akcja i jedne z najlepszych kostiumów w świecie telewizji mogą znacząco zamaskować wady w strukturze fabuły.

Kontrastem dla tego typu opinii jest recenzja krytyka serwisu Dexerto, który pisze, że zamiast tracić czas na Rodowód krwi, lepiej poświęcić go na zagranie w grę Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Oto przykładowe fragmenty recenzji:

Miniserial Wiedźmin: Rodowód krwi zadebiutuje na platformie Netflix 25 grudnia.