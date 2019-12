Wiedźmin: 2. sezon - jaka historia pojawi się w nowych odcinkach?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

2. sezon serialu Wiedźmin został ogłoszony w listopadzie 2019 roku. Oficjalne szczegóły fabuły oraz data premiery nie zostały ujawnione. Jednak dzięki portalowi reddianinteligence.com, najlepszemu i najbardziej wiarygodnemu źródłu informacji o Wiedźminie, dowiadujemy się o jednej historii z opowiadań Sapkowskiego, która trafi na ekrany.

Według dziennikarzy w 2. sezonie Wiedźmina zobaczymy opowiadano Ziarno prawdy. W nim też Geralt poznaje Nivellena, człowieka, który został zmieniony w bestię. Jest to dość nietypowa wariacja historii o Pięknej i Bestii. Plotka sugeruje, że ta opowieść pojawi się jeszcze na początku 2. sezonu produkcji Netflixa.

Zapowiedziano też zmianę w stosunku do literackiego pierwowzoru. W nim też sam Geralt spotkał Nivellena, ale w serialu ma być to dopasowane do spójnej opowieści. Dlatego też na bestię natrafią Geralt wraz z Ciri podczas swojej wyprawy do Kaer Morhen.

Na razie nie ma żadnych informacji o tym, jakie jeszcze opowiadania mogą trafić na ekrany w 2. sezonie Wiedźmina. Dziennikarz portalu zwraca też uwagę na to, że swego czasu Lauren S. Hissrich na Twitterze napisała o tym, że Ziarno prawdy jest jedną z jej ulubionych historii.

https://twitter.com/LHissrich/status/951168933146509312