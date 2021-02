Wiedźmin: w Kaer Morhen dojdzie do tragedii? Nowe pogłoski o 2. sezonie serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: CD PRojekt Red/ Netflix

Od dłuższego czasu wiadomo, że 2. sezon serialu Wiedźmin pokaże widzom Kaer Morhen, czyli Wiedźmińskie Siedliszcze - skrytą w Górach Sinych warownię, w której przed laty prosperowała wiedźmińska szkoła. Podburzeni fanatycy zaatakowali warownię i wymordowali przebywających w niej zabójców potworów, w tym całą starszyznę, która do grobu zabrała tajemnice Prób Traw czy Zmian. Od tego czasu rzadko podejmowano się szkolenia nowych kandydatów. W Kaer Morhen na stałe mieszkał już tylko Vesemir, stary wiedźmin, mentor Geralta z Rivii. Pozostali, tacy jak Coën, Eskel czy Lambert, najczęściej przybywają tam, by przezimować.

Jak wiemy z doniesień castingowych, w 2. sezonie zobaczymy wszystkich wyżej wymienionych wiedźminów. Teraz serwis Redanian Intelligence dzieli się pogłoskami, według których największych zmian możemy spodziewać się w związku z Eskelem.

Wbrew pozorom, książkowy Eskel nie odgrywa w opowieści znaczącej roli - bohater występuje jedynie w pierwszym tomie sagi. Nadzorował treningi Ciri i okazywał najwięcej zrozumienia i uprzejmości odwiedzającej warownię Triss. Po zakończeniu szkolenia dziewczynki, najpewniej wyruszył na szlak. Jego dalsze losy nie są znane.

W październiku 2020 serwis Redanian Intelligence (najlepsze źródło informacji o netflixowej adaptacji) informował, że w Hodge Close Quarry realizowano scenę, w której udział brali Henry Cavill (Geralt), Paul Bullion (Lambert) oraz wilk lub kilka wilków. Zwierzę (lub zwierzęta) wyjadało mięso z leżących na ziemi zwłok. Teraz bliskie serwisowi źródło podaje, że te zwłoki to... Eskel, grany przez Basila Eidenbenza. Podobno w jakiś sposób w 2. sezonie Eskel umiera i podczas pogrzebowej ceremonii dochodzi do symbolicznego aktu: wilki konsumują jego ciało. Czy śmierć Eskela ma mieć związek z dużą sceną akcji rozgrywającą się w Kaer Morgen, w której udział biorą wyżej wymienieni wiedźmini i Ciri? Jakiś czas temu serwis pisał też, ze wiedźmin ma spotkać się z leszym (potworem), a to spotkanie ma mieć "poważne konsekwencje".

Serwis zaznacza, że dokładne okoliczności śmierci, istotne fakty i cały kontekst sytuacji pozostają nieznane, sugeruje jednak, że śmierć na wiedźmina miałby sprowadzić właśnie leszy. O ile, rzecz jasna, taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce.

Obecnie Wiedźmin realizowany jest w Arborfield Studios. Zdjęcia mają zakończyć się w marcu.