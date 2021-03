Wiedźmin: zakulisowe zdjęcia z 2. sezonu. Koszmary Ciri i tajemnicza postać

Źródło: Netflix

To już ostatni etap prac na planie 2. sezonu serialu Wiedźmin. Wielu aktorów zakończyło swój udział w zdjęciach (w tym serialowy Lambert, Paul Bullion, który w ostatnim czasie pochwalił się w sieci fotografią). Obsada i ekipa już spotykają się z prasą i wszystko wskazuje na to, że uda się sfinalizować zdjęcia do końca marca, a niedługo później rozpocznie się promocja nadchodzącej serii.

Tymczasem trójka pierwszoplanowych aktorów wciąż ma ręce pełne roboty. Praca wre w Arborfield Studios, a w sieci pojawiło się kilka interesujących zdjęć zza kulis intrygującej sekwencji retrospekcji, lub - co bardziej prawdopodobne - koszmarów czy wizji Ciri (przypominamy, że w oryginale bohaterka dręczona była przez koszmary związane z rzezią Cintry - i nie tylko; zdarzało się jej również wieszczyć). Na jednym z nich możemy dostrzec tajemniczą, skąpaną w dymie postać. Zobaczcie:

Wiedźmin 2 - Ciri za kulisami

To nie wszystko. Jak wiemy, we wspomnianym Arborfield Studios na potrzeby serialu zbudowano duży plan odwzorowujący większe miasto. Dopiero teraz w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia - są one zrobione "z zewnątrz", możemy jednak dostrzec, że twórcy napracowali się nad zmontowaniem realistycznej scenerii. Przypuszcza się, że plan ma imitować Oxenfurt - to właśnie w tym mieście rozgrywa się znaczna część akcji powieści Krew elfów. To tam powinniśmy poznać serialowego Sigismunda Dijkstrę.

Oxenfurt - plan

Premierę 2. sezonu wcześniej zapowiedziano na 2021 rok; wciąż zakłada się, że do końca tego roku kontynuacja serialowego Wiedźmina pojawi się w serwisie Netflix.