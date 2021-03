Kim jest NoobMaster69 z Avengers: Endgame? Tożsamość ujawniona!

Źródło: Marvel

W Avengers: Endgame wątek Thora po przejściach, jedzącego niezdrowe jedzenie i grającego online w gry był dla wielu widzów szokiem, w którym nie brak było humoru. Fakt, że dla superbohatera arcywrogiem stał się gracz znany jako NoobMaster69 było kuriozalnie komicznie. Przez te dwa lata w mediach społecznościowych pojawiały się różne śmieszne wyjaśnienia, kim jest NoobMaster69, ale dopiero 15 marca 2021 roku oficjalnie ujawniono jego tożsamość.

Wszystko za sprawą nowej reklamy Xboxa tworzonej we współpracy z Marvel Studios. W niej występuje Falcon grany przez Anthony'ego Mackiego, który chce nadrobić 5 lat w świecie gier. To ten czas, który minął po pstryknięciu palcami przez Thanosa. W sklepie z grami obsługuje go Aaron, który w trakcie rozmów wyjawia., że... jego ksywa w grach to NoobMaster69.

Co ciekawe, nie jest to przypadkowa postać, bo Aaron grany przez komika D.C. Piersona pojawił się wcześniej w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Wówczas był on pracownikiem sklepu Apple'a, do którego trafiają Steve i Natasha. Najwyraźniej zmienił pracę.

Reklama jednocześnie promuje serial The Falcon and the Winter Soldier, którego światowa premiera odbędzie się 19 marca 2021 roku w Disney.