Słaby Hemsworth w najgorszym sezonie Wiedźmina. Recenzje nie pozostawiają złudzeń

4. sezon serialu Wiedźmin jest najgorszym z dotychczasowych, a Liam Hemsworth fatalnie poradził sobie z przejęciem roli Geralta od Henry'ego Cavilla - taki wniosek płynie z recenzji hitu Netfliksa, które już trafiły do sieci. W chwili powstawania tego tekstu nowa odsłona serii zebrała zaledwie 53% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes od krytyków, natomiast tworzony głosami użytkowników portalu wskaźnik Popcornmeter zatrzymał się na poziomie 20%. W przypadku poprzednich sezonów liczby te kształtowany się następująco:

1. sezon - 68% pozytywnych recenzji, Popcornmeter 88%;

2. sezon - odpowiednio 95% i 54%;

3. sezon - 79% i 20%.

Choć niektórzy z autorów opinii dostrzegają plusy kolejnego rozdziału ekranowej historii, większość z nich wydaje się czekać na zapowiedziany już wcześniej koniec serialu, zupełnie nie oszczędzając Hemswortha. Oto fragmenty przykładowych recenzji:

The Guardian

Podczas gdy Cavill obdarzył pierwszego Geralta szorstkim urokiem, Geralt numer dwa jest mniej „zwalistym bohaterem zmagającym się z zadaniami przekraczającymi nasze pojmowanie”, a bardziej „pachołkiem w peruce".

Radio Times

Hemsworth robi, co w jego mocy z materiałem, jaki mu powierzono, ale jego sposób gry i interpretacja często wypadają blado - co może okazać się przelaniem czary goryczy dla wielu długoletnich widzów.

Slash Film