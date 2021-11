Wiedźmin - showrunnerka serialu o innych produkcjach z uniwersum Geralta i spółki

Netflix

Wielkimi krokami zbliża się premiera 2. sezonu serialu Wiedźmin. Z tej okazji showrunnerka produkcji, Lauren S. Hissrich udzieliła wywiadu Entertainment Weekly, w którym opowiedziała o innych projektach z uniwersum, nad którymi pracuje.

Jedną ze wspomnianych produkcji ma być familijny serial animowany z uniwersum Wiedźmina. Stwierdziła, że projekt jest wynikiem wielu rozmów o tym jak przedstawić historię ze świata, bez brutalności, krwi i przemocy, które widzimy w otoczeniu Geralta. Twórcy doszli w końcu do wniosku, że jeśli zerwać wspomniane warstwy to zostają podstawowe opowieści o moralności. Hissrich powiedziała , że takie są wszystkie opowiadania Sapkowskiego. To opowieści o moralności, bajki, które opierają się na folklorze i mitologii. Chodziło o to, by wziąć te historie i uczynić je bardziej przystępnymi dla dzieci. Czynnikiem, dla którego Hissrich zaangażowała się w projekt było to, że jej własne dzieci są fanami oryginalnego serialu, który nie jest odpowiedni dla ich wieku.

Netflix

Twórczyni wypowiedziała się również o kolejnym filmie anime ze świata Wiedźmina. Jednak jak na razie nie stwierdziła, że nie wie o czym będzie produkcja, ponieważ dopiero zaczynają nad nią pracę. Więcej dowiedzieliśmy się jednak na temat prequela oryginalnego serialu, czyli projektu Wiedźmin: Rodowód krwi. Do rozmowy dołączył showrunner serialu, Declan De Barra. Powiedział, że przy tworzeniu produkcji próbowali zrozumieć, jak wyglądał świat dla elfów tuż przed Koniunkcją Sfer. De Barra naszkicował plan, czego elfy chciały na tym świecie i jakie było społeczeństwo przed kolonizacją. Inspiracją były w tym wypadku wielkie imperia takie jak Imperium Rzymskie, które były u szczytu potęgi, by potem upaść z hukiem.