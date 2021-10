Wiedźmin - Leszy, eliksiry, widowiskowe starcia i Kanye West w tle. Analiza zwiastuna

Netflix

Wiedźmin powróci wraz z 2. sezonem na platformę Netflix już w grudniu, a nowy wypuszczony zwiastun ma ostatecznie zachęcić wszystkich do niecierpliwego wyczekiwania dnia premiery. Stąd być może liczne narzekania na podkład muzyczny w tle, którym jest utwór wykonywany przez popularnego w USA muzyka, Kanye Westa. Można się zgodzić z opiniami, że nie ma on wiele wspólnego z postrzeganym przez nas słowiańskim klimatem, ale należy pamiętać, że Wiedźmin od Netflixa to produkcja kierowana do widzów na całym świecie i w momencie promocji, muszą trafiać w różne gusta, aby jak najwięcej osób zachęcić do obejrzenia lub nawet wykupienia subskrypcji.

I trzeba przyznać, że nowy zwiastun faktycznie ma takie właściwości. Pokazano wiele ciekawych plenerów, kilka widowiskowych starć przypominających hollywoodzkie produkcje nawet jeśli nie pod względem pieniędzy włożonych w realizację, to tempo i rozmach są w kilku scenach widoczne. Jeśli zaś chodzi o więcej grosza rzuconego w tworzenie 2. sezonu, to widać to gołym okiem, chociaż warto też pamiętać, że to zlepek wybranych scen, które mogą okazać się najciekawsze i najlepsze spośród wszystkich ośmiu odcinków, ale na ten moment bezsprzecznie wygląda to bardzo obiecująco.

Wydaje się zatem, że serial wreszcie odnalazł odpowiedni kierunek i dzięki linearnej narracji będzie można jeszcze mocniej trafić w gusta widowni. Odczuwalny jest inny klimat, więcej dowiemy się o profesji wiedźminów i zapewne również o Kontynencie, na co przez adaptowanie opowiadań nie zawsze było miejsce i czas. Za wcześnie na otwieranie szampana, ale mamy nadzieję, że podtrzymamy to dobre wrażenie także podczas oglądania odcinków.

Na pierwszy rzut oka zaprezentowany materiał stanowi prawdziwą kopalnię, jeśli chodzi o przeróżne tropy fabularne. Zapraszamy do sprawdzenia naszej analizy.

Wiedźmin - analiza zwiastuna 2. sezonu

Zwiastun zaczyna się od ujęcia na Geralta, który ma na sobie nową zbroję. Sądząc po lokacji, w której się znajduje, zakładamy, że mamy do czynienia z drugą połową sezonu.

Jako showrunnerka w 2. sezonie powraca Lauren Schmidt Hissrich. W głównych rolach ponownie wystąpią: Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) i Anya Chalotra (Yennefer). W obsadzie są także: Basil Eidenbenz jako Eskel, Paul Bullion w roli Lamberta, Kim Bodnia jako Vesemir, Yasen Atour jako Coen, MyAnna Buring jako Tissaia, rektorka akademii dla czarodziejek w Aretuzie, Mimi Ndiweni jako Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Eamon Farren - Cahir, Joey Batey - Jaskier, Lars Mikkelsen - Stregobor, Royce Pierreson – Istredd, Anna Shaffer – Triss i Tom Canton - Filavandrel.

Wiedźmin - 2. sezon zadebiutuje oficjalnie 17 grudnia na platformie Netflix.