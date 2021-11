Wiedźmin - showrunnerka o planach na przyszłość. Jaskier "ukradł" plakat 2. sezonu

Netflix

Wiedźmin już niebawem doczeka się premiery 2. sezonu na platformie Netflix. Bardzo często zanim jeszcze nowa seria zadebiutuje, padają już pytania o kolejny sezon, który w tym przypadku został już potwierdzony.

Twórczyni serialu, Lauren S. Hissrich podczas konwentu Lucca Comics & Games 2021 we Włoszech, powiedziała, że scenarzyści wrócili do Los Angeles i pilnie pracują, natomiast ona dzięki nim mogła pojawić się na festiwalu i promować zbliżający się 2. sezon. Dodała, że szykuje się "fajny sezon, bardzo ściśle podążający za konkretną książką". Nie zabraknie też sporej dawki akcji i śmierci bohaterów. Przypomnijmy, że 2. sezon bazowany jest na pierwszym tomie sagi zatytułowanym Krew Elfów. Czy w 3. sezonie twórcy sięgną po 2. tom Czas pogardy? Jak czytamy w opisie zamieszczonym do tej książki:

Świat Ciri i wiedźmina ogarniają płomienie. Nastał zapowiadany przez Ithlinne czas miecza i topora. Czas pogardy.

Mamy też plakat 2. sezonu przerobiony tak, aby w miejsca twarzy bohaterów pojawiał się Jaskier grany przez Joey'a Bateya. Zobaczcie (na początku galerii):

Wiedźmin - plakat

Wiedźmin - premiera 2. sezonu już 17 grudnia 2021 roku na Netflix.