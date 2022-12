Wiedźmin - showrunnerka odpowiada na zarzut, że scenarzyści serialu nie lubią tego świata

Netflix

Jakiś czas temu były członek zespołu scenarzystów Wiedźmina, Beau DeMayo, który stworzył dwa odcinki (m.in. ten ze Strzygą w 1. sezonie) oraz napisał scenariusz do filmu anime Wiedźmin: Zmora Wilka, skomentował niektóre z postaw wobec książek wśród reszty ekipy. Jego zdaniem materiał źródłowy był "nielubiany i wyśmiewany" przez niektórych członków zespołu. Teraz do sprawy odniosła się showrunnerka produkcji, Lauren Schmidt Hissrich.

We wpisie na Instagramie odniosła się do tamtej wypowiedzi:

Mam wielki szacunek dla Beau i odcinków, które napisał! Odcinek ze Strzygą jest jednym z moich ulubionych. Napisał też ten, w którym obcy ludzie znajdowali się w Kaer Morhen, a Eskel umarł, co miało negatywne reakcje, ale był odważny w opowiadaniu historii, którą chciał stworzyć. Szanuję to.

Wygląda zatem na to, że twórczyni wskazała Beau DeMayo jako twórcę pomysłu, który tak zezłościł fanów w 2. sezonie. Dodała też:

Nigdy nie wyśmiewałam się z książek. (...) Mam świetne relacje z panem Sapkowskim, a pokoje scenarzystów to święte i bezpieczne przestrzenie dla wspierających się osób. Nie wierzcie we wszystko, co czytacie.

fot. Netflix