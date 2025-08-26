Spin-off Wiedźmina określony "katastrofą"! Co poszło nie tak?

fot. Netflix

Tutaj wszystko poszło nie tak - a mowa o spin-offie serialu Netflixa - Wiedźmina. O The Rats wiadomo bardzo niewiele, jednak głównie... negatywne rzeczy.

The Rats - co poszło nie tak przy spin-offie?

Choć twórcy The Rats nie zdradzili zbyt wielu szczegółów odnośnie produkcji, to pojawiały się sformułowania takie jak "za kulisami była katastrofa" czy "wszystko w tym serialu poszło nie tak". Na początku 2023 roku okazało się, że pracownicy wyższych szczebli Netflixa po zobaczeniu materiałów z serialu postanowili nie kontynuować zdjęć - stąd trwały one tylko dwa miesiące, a nie sześć - jak pierwotnie planowano. Zdjęcia zbiegały się ze strajkami amerykańskich scenarzystów w 2023 roku, co mogło mieć wpływ na sytuację - nadal jednak nie wiadomo, co konkretnie poszło nie tak.

Los tego projektu dalej jest niepewny. Zamiast pełnego miniserialu, istniejący materiał został zmontowany w odcinek specjalny - pełnometrażowy film zatytułowany The Rats: A Witcher’s Tale. Istnieje jednak szansa, że zostanie on podzielony i pojawi się jako retrospekcje w 4. sezonie Wiedźmina. Nadal nie wiadomo, na którą z opcji zdecydował się Netflix.

The Rats - co wiadomo?

The Rats miało być prequelem Wiedźmina - miniserialem składającym się z 6-8 odcinków i opowiadać historię grupy nastolatków, których Ciri poznała pod koniec 3. sezonu Wiedźmina. Opis fabuły brzmiał: Sześcioro nastoletnich złodziei musi wykorzystać swoje przestępcze umiejętności, planując największy napad w swojej karierze na najniebezpieczniejszą grupę przestępczą w królestwie.

W obsadzie znaleźli się Ben Radcliffe jako Giselher, Christelle Elwin jako Mistle, Fabian McCallum jako Kayleigh, Aggy K. Adams jako Iskra, Juliette Alexandra jako Reef, Connor Crawford jako Asse, Dolph Lundgren jako Brehen, Sharlto Copley jako Leo Bonhart, Deoudone Pretorius jako Juniper, Morgan Jade Santo jako Dulcie, Bianca Simone Mannie jako Sonor, Carla Fonseca Mokgata jako Orlam, Litha Bam jako Miss Skret, Stevel Marc jako Lord Ridot, Aubrey Shelton jako Barker oraz Warren Masemola w niepotwierdzonej jeszcze roli.

Showrunnerką i główną scenarzystką została Haily Hall - autorka scenariuszy wielu odcinków Wiedźmina. Reżyserką miała być zaś Mairzee Almas.