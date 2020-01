Wiedźmin - Triss, Ciri i Yennefer we współczesnych wersjach. Zobacz świetne fanarty

Za sprawą serialu Netflixa Wiedźmin świat prozy stworzonej przez Andrzeja Sapkowskiego zyskał wielką grupę nowych fanów zakochanych w tej historii. Podobnie stało się wcześniej, gdy na rynek trafiła seria gier o losach Geralta z Rivii. Jeśli pokochaliście żeńskie postacie z tego świata, takie jak Ciri, Triss i Yennefer to artysta Sam Yang stworzył coś dla Was. Otóż w swoich grafikach wprowadził wspomniane trzy bohaterki do świata współczesnego, dlatego możemy w otoczeniu postaci zobaczyć takie gadżety jak deskorolka, wrotki czy kask motocyklowy. Należy zauważyć również, że wyglądem przypominają one zdecydowanie wersje bohaterek z serii gier niż z serialu Netflixa. Wspomniane grafiki możecie obejrzeć poniżej.

🎥 Thanks for joining me on Sunday’s stream everyone! Here’s the work in progress of Yen we worked on which still has plenty a ways to go. Thanks for all the excellent input guys; much will probably change by the end!#YenneferofVengerberg #Witcher #Witcher3 #wip #art #sketch pic.twitter.com/401a5GkW5H

— Sam Yang (@samyangart) January 28, 2020