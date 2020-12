Wiedźmin - twórcy publikują drugą część bestiariusza serialu

fot. materiały prasowe

W maju 2020 roku na kanałach Netflixa (i wszystkich innych związanych z serialem Wiedźmin) pojawiło się wideo pod tytułem: Skąd wzięły się potwory w Wiedźminie? Była to pierwsza część bestiariusza zrealizowanego w ciekawej formie, która przypadła fanom do gustu. W związku z tym teraz, ponad pół roku później, otrzymaliśmy jego kontynuację: Netflix przedstawia: Wiedźmin — Bestiariusz: Część 2, która również spotkała się z sympatią widzów i cieszy się popularnością w sieci, mimo krótkiego czasu od publikacji. Zobaczcie:

Przypominamy, że jest to element akcji #Witchmas. Ma ona trwać do 21 grudnia; być może pod koniec doczekamy się materiałów ściślej powiązanych z drugim sezonem. Póki co odbywają się głosowania, w których zainteresowani mogą wybrać kolejne prezenty - tym razem zagłosowali na "prawo niespodzianki".