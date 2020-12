Wiedźmin - Jaskier powraca na nowych zdjęciach! Kolejny prezent dla fanów z okazji świątecznej akcji

fot. Netflix

Jak pisaliśmy wczoraj, na portalach społecznościowych, które są związane z serialem Wiedźmin platformy Netflix, trwa akcja #Witchmas. Mimo przeciwności losu, ekipa wciąż kontynuuje prace na planie i nie przerywa interakcji z fanami. Odpowiedzialny za serial zespół w okresie przedświątecznym publikuje rozmaite drobiazgi, jak choćby kilka tajemniczych zdjęć z wczoraj. Dziś za to otrzymaliśmy... sesję zdjęciową Jaskra, opatrzoną zabawnymi komentarzami (Oh, these old photographs? Handsome, right? czy Not staged or anything, yeah, totally natural). Nie są to, rzecz jasna, oficjalne kadry z 2. serii, jednak ci, którzy niepokoili się nieobecnością Jaskra, mogą być spokojni - Joey Batey jest gotów do działania (i śpiewu).

https://twitter.com/witchernetflix/status/1339193570255904768

https://twitter.com/witchernetflix/status/1339525815848099844

#Witchmas ma trwać do 21 grudnia; być może pod koniec akcji doczekamy się bardziej konkretnych materiałów. Póki co odbywają się głosowania, w których zainteresowani mogą wybrać kolejne prezenty - tym razem zagłosowali na "prawo niespodzianki", jak możemy zobaczyć powyżej.

Choć są to zdjęcia wcześniej niepublikowane, nie łączymy ich bezpośrednio z 2. sezonem. Zwróćmy uwagę, że Jaskier występuje tu w znanym już kostiumie, podczas gdy cała reszta bohaterów otrzymała zupełnie nowe projekty odzienia. Komentarz o "starych fotografiach" mówi zresztą sam za siebie.

Premiera 2. sezonu serialu Wiedźmin zapowiedziana jest na 2021 rok.