Wiedźmin: Zmora Wilka - nowy zwiastun anime Netflixa. Młody Vesemir w akcji

Serial Wiedźmin zostanie rozbudowany o film anime, który był ogłoszony w styczniu 2020 roku. Jego tytuł to Wiedźmin: Zmora Wilka (The Witcher: Nightmare of the Wolf) i całość skupi się na historii Vesemira, zanim ten rozpoczął trening Geralta.

Za anime odpowiada koreańskie studio Mir, zaś scenarzystą jest Beau DeMayo, który opracowywał trzeci odcinek do serialu aktorskiego o przygodach Geralta. Reżyserem jest Kwang Il Han. Film prócz pokazania pierwszych przygód Vesemira, zajmie się także eksploracją magii. Vesemir podczas swojej kolejnej misji będzie musiał współpracować z czarodziejką, zatem potwierdzają się słowa twórców, że zobaczymy zmieniający się stosunek wiedźmina nie tylko do magii, ale też relacji z czarodziejami.

Wiedźmin: Zmora Wilka - oficjalny zwiastun

Wiedźmin: Zmora Wilka - plakat i zdjęcia

Wiedźmin: Zmora Wilka

Wiedźmin: Zmora wilka - premiera 23 sierpnia 2021 roku na platformie Netflix.