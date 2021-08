Wiedźmin: 2. sezon - Ziarno prawdy potwierdzone. Pierwsze informacje o odcinku

fot. Netflix

O tym, że opowiadanie Ziarno prawdy będzie w 2. sezonie Wiedźmina wiemy od miesięcy dzięki niezawodnymi portalowi Redanian Inteligence. Kolejna ich plotka została potwierdzona w wideo promocyjnym, a showrunnerka Lauren S. Hissrich skomentowała "najgorzej pilnowaną tajemnicę" i wyjawiła szczegóły. Teraz wiemy, że ta historia pojawi się w pierwszym odcinku 2. sezonu.

Producentka przyznaje, że z uwagi na rozwój fabuły obawiała się, iż w 2. sezonie już nie będą mogli wprowadzać historii z opowiadań. Podjęli jednak decyzję, by wziąć Ziarno prawdy i do opowieści dodać Ciri, której w opowiadaniu Sapkowskiego nie było. Takim sposobem dopasowali ją do przewodniej opowieści 2. sezonu.

- To historia o ojcu i córce, którzy przybywają do niebezpiecznego dla nich miejsca. Oczywiście też wgryziemy się w postać Nivellena granego przez Kristofera Hivju. Opowiemy jego historię i przeszłość, która łączy go z Geraltem.

Wiedźmin - opis 2. sezonu

Przekonany, że Yennfer zginęło w bitwie o Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę do najbezpieczniejszego miejsca, jakie zna - jego domu z dzieciństwa w Kaer Morhen. Gdy królowe, elfy, ludzie i demony walczą o dominację, on musi chronić dziewczynę przed czymś groźniejszym: tajemniczymi mocami, które ma w sobie.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu w grudniu.