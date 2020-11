Wiedźmy - film Zemeckisa pod ostrzałem krytyki. Anne Hathaway przeprasza

źródło: joblo.com

Wiedźmy to kolejna adaptacja książki Roalda Dahla. Za jej kamerą stanął Robert Zemeckis, będąc też współautorem scenariusza (wraz z Kenyą Barrisem i Guillermo del Toro). Niedawno informowaliśmy, że działacze na rzecz niepełnosprawności (w tym organizacji odpowiedzialnej za Igrzyska paraolimpijskie i sami paraolimpijczycy) skrytykowali jeden z elementów filmu - chodzi o sposób ukazania osób z ektrodaktylią, która charakteryzuje się całkowitym lub częściowym brakiem palców u stóp czy dłoni. Krytykę i odpowiedź Warner Bros. przeczytacie tutaj.

Tymczasem na zarzuty odpowiedziała Anne Hathaway, która w filmie wciela się w postać, której dłonie przypominają te należące do ludzi ze wspomnianym schorzeniem. W oryginale wiedźmy opisane były jako posiadające pięć szponiastych palców, więc tym bardziej ten zabieg wydaje się komentującym zupełnie zbędny.

Teraz aktorka na swoim Instagramie opublikowała przeprosiny.

Zacznę od stwierdzenia, że robię wszystko, co w mojej mocy, by być wrażliwą na uczucia i doświadczenia innych, nie ze względu na jakiś lęk przed komentarzami w internecie, ale ponieważ niekrzywdzenie innych wydaje mi się podstawowym poziomem przyzwoitości, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Jako ktoś, kto wierzy w inkluzywność i nienawidzi okrucieństwa, jestem wam winna przeprosiny za spowodowany ból. Przepraszam.