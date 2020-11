Wiedźmy - film spotkał się z ostrą krytyką ze środowiska osób niepełnosprawnych

materiały prasowe

Wiedźmy to nie jest remake filmu z 1990 roku, ale bardziej jest to nowa adaptacją książki Roalda Dahla, która również była pierwowzorem tamtej produkcji. Robert Zemeckis (trylogia Powrót do przyszłości) stanął za kamerą i napisał scenariusz razem z Kenyą Barrisem i Guillermo del Toro. Historia skupia się na młodym chłopaku, który podczas wakacji z babcią natrafia na tajny sabat czarownic.

Teraz portal Deadline podaje, że działacze grup ze środowisk osób niepełnosprawnych, ostro wypowiedziały się na temat jednego z elementów filmu. Wśród głosów są między innymi te kierowane od organizacji odpowiedzialnej za Igrzyska paraolimpijskie oraz paraolimpijki, Amy Marren. Według nich niestosowne jest takie ukazanie osób z ektrodaktylią, która charakteryzuje się całkowitym lub częściowym brakiem palców u stopy lub dłoni.

Przypomnijmy, że dłonie postaci granej przez Anne Hathaway, wyglądają właśnie jak przedstawicielka tego schorzenia. Pierwszą negatywną reakcją podzieliła się wspomniana Amy Marren. Z kolei rzeczniczka osób niepełnosprawnych w USA, Shannon Crossland dodała, że film "w żaden sposób nie odzwierciedla myśli oryginalnej powieści napisanej przez Roalda Dahla". Zapytała także, czy tego rodzaju przesłanie chcemy dać następnemu pokoleniu?

(...) Że posiadanie trzech palców jest atrybutem wiedźmy? To niezwykle szkodliwy portret. Niepełnosprawność NIE powinna być kojarzona ze złem, nienormalnością, wstrętem, strachem czy potworami.

W odpowiedzi na te i wiele innych komentarzy, rzecznik Warner Bros. skomentował sprawę Deadline w następujący sposób:

Jesteśmy głęboko zasmuceni, po tym, jak dowiedzieliśmy się, że nasze przedstawienie fikcyjnych postaci w filmie Wiedźmy, mogły doprowadzić do zdenerwowania wśród środowisk osób niepełnosprawnych.

Wyrażono żal, że taka sytuacja ma miejsce. Zapewnia jednak, że przystosowując oryginalną historię, współpracowali z artystami i projektantami tak, aby w ciekawy sposób przedstawić opisane w książce "kocie pazury". Nie było ich intencją, aby te fantastyczne istoty miały reprezentować którąś z grup społecznych.

