Wielka powódź – koreańskie science fiction o końcu świata. Netflix pokazał zwiastun
Wielka powódź to nowy film katastroficzny Netflixa, wyprodukowany w Korei Południowej. To wielka produkcja science fiction, która pokazuje apokalipsę, potencjalnie ostatni dzień ludzi na Ziemi i nadzieję, która może jednak coś uratować.
Platforma streamingowa Netflix opublikowała zwiastun koreańskiego filmu Wielka powódź, który osadzony jest w ostatnim dniu istnienia Ziemi. Koreańscy twórcy stworzyli katastroficzne science fiction o wielkiej powodzi, która zatapia świat.
Wielka powódź - zwiastun filmu
Wielka powódź - o czym jest film?
Ten katastroficzny film science fiction opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o życie i śmierć w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi dotkniętej wielką powodzią.
Wielka powódź - co wiemy?
Za kamerą stoi Kim Byung-woo. Kim Da-mi oraz Park Hae-soo grają główne role. Według zapowiedzi ma to być nieprzewidywalna opowieść o przetrwaniu i poświęceniu. Częścią fabuły jest tajemnicza misja, która może okazać się kluczem do przyszłości ludzkości.
Wielka powódź - premiera w Netflixie na całym świecie 19 grudnia 2025 roku. Pierwsze pokazy odbędą się na festiwalu filmowym w Busan, który rozpocznie się 18 września 2025 roku w Korei Południowej.
Źródło: Netflix
