Wielka powódź – koreańskie science fiction o końcu świata. Netflix pokazał zwiastun

fot. Netflix

Platforma streamingowa Netflix opublikowała zwiastun koreańskiego filmu Wielka powódź, który osadzony jest w ostatnim dniu istnienia Ziemi. Koreańscy twórcy stworzyli katastroficzne science fiction o wielkiej powodzi, która zatapia świat.

Wielka powódź - zwiastun filmu

Wielka powódź - o czym jest film?

Ten katastroficzny film science fiction opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o życie i śmierć w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi dotkniętej wielką powodzią.

Wielka powódź - co wiemy?

Za kamerą stoi Kim Byung-woo. Kim Da-mi oraz Park Hae-soo grają główne role. Według zapowiedzi ma to być nieprzewidywalna opowieść o przetrwaniu i poświęceniu. Częścią fabuły jest tajemnicza misja, która może okazać się kluczem do przyszłości ludzkości.

Wielka powódź - premiera w Netflixie na całym świecie 19 grudnia 2025 roku. Pierwsze pokazy odbędą się na festiwalu filmowym w Busan, który rozpocznie się 18 września 2025 roku w Korei Południowej.