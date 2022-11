Wielkie kłamstewka - 3. sezon nie powstanie. Tak twierdzi aktorka

Źródło: HBO

Wielkie kłamstewka nie doczeka się 3. sezonu. Tak twierdzi grająca w serialu Zoë Kravitz w rozmowie z czasopismem GQ. Według jej wiedzy nikt nie planuje kontynuować tej produkcji z uwagi na śmierć reżysera i producenta wykonawczego, którym był Jean-Marc Vallée.

Wielkie kłamstewka bez 3. sezonu

- Dużo rozmawialiśmy o zrobieniu 3. sezonu. Niestety, gdy Jean-Marc Vallee, nasz niezwykły reżyser zmarł w ubiegłym roku, to złamało nam serca. Nie mogę sobie wyobrazić, abyśmy to zrobili bez niego. To on był wizjonerem tego serialu.

Vallee, który miał też na koncie oscarowy film Witaj w klubie zmarł w grudniu 2021 roku na atak serca. Miał 58 lat. Był on reżyserem całego pierwszego sezonu i kreatywnie był związany z 2. serią, choć za kamerą nie stał. Wówczas tę rolę przejęła Andrea Arnold. W HBO wyreżyserował także serial Ostre przedmioty.

Pierwsze dwa sezony serialu dramatycznego Wielkie kłamstewka są dostępne na HBO Max. W obsadzie są także między innymi Reese Witherspoon, Nicole Kidman oraz Laura Dern.