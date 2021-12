Wielkie korporacje rezygnują z udziału w targach technologicznych CES 2022

Źródło: CES

Drugi rok z rzędu hale targowe Consumer Electronics Show mogą świecić pustkami. Z powodu narastającego zagrożenia ze strony nowej mutacji koronawirusa COVID-19 część korporacji zapowiedziała, że nie wystawi swojego fizycznego stoiska w Las Vegas. Tym samym na naszych oczach realizuje się scenariusz sprzed roku, kiedy większość branży ograniczyła swój udział w CES 2021 do prezentacji w formie online.

Jedną z pierwszych korporacji, która ogłosiła swoją absencję podczas tegorocznej, było T-Mobile. Przez firmy Mike Sievert obwieścił we wpisie blogowym, że w związku z trudną sytuacją pandemiczną T-Mobile nie wystawi stoiska na targach. Firma na pierwszym miejscu stawia bowiem kwestie bezpieczeństwa zarówno swoich pracowników, jak i osób postronnych. Korporacja nie rezygnuje jednak z roli tytularnego sponsora wyścigów dronowych DRL Championship Race. W Las Vegas pojawią się nieliczni przedstawiciele firmy, zaś sam Sievert nie wygłosi bezpośredniego wystąpienia przed publicznością zgromadzoną na targach.

Nie trzeba było zbyt długo czekać, aby w sieci pojawiły się informacje o kolejnych absencjach. Według serwisu The Verge odwiedzający CES 2022 nie będą mogli odwiedzić stoisk firm Meta, Twitter oraz Pitnerest. To jednak niewielka strata, gdyż to nie serwisy społecznościowe stanowią trzon wystawców CES. O wiele większym ciosem byłoby wycofanie się z targów topowych producentów elektroniki użytkowej. I wiele wskazuje na to, że taki scenariusz może się ziścić.

Mark Gurman z Bloomberga poinformował, że na CES 2022 nie zagości także Amazon, a AMD oraz Samsung mają wysłać do Las Vegas tylko niewielką reprezentację. NVIDIA nie pozostawia za to żadnych złudzeń – firma pojawi się na targach wyłącznie wirtualnie, zaprezentuje swoje nowości produktowe podczas wideokonferencji. Podobną strategię ograniczonego kontaktu z odwiedzającymi ma obrać firma LG. Według informacji dziennikarzy The Verge korporacja stworzy hybrydowe stoisko wykorzystujące kody QR oraz technologię AR do prezentacji swoich produktów.

Nie można wykluczyć, że lista korporacji, które wycofają się z udziału w targach, wzrośnie. Przedstawiciele branży technologicznej na bieżąco śledzą sytuację pandemiczną i jeśli okaże się, że na początku 2022 roku koronawirus ponownie wymknie się spod kontroli, prawdopodobnie wiele firm zrezygnuje z podróży do Las Vegas i będzie komunikować swoje plany na przyszłość za pośrednictwem kanałów online.

