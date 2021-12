LG wypuści pierwszego gamingowego laptopa z linii UltraGear [CES 2022]

Źródło: LG

LG UltraGear 17G90Q będzie gamingową gwiazdą na stoisku LG podczas targów CES 2022. To pierwszy laptop południowokoreańskiego producenta stworzony z myślą o graczach, sprzęt ma pracować pod kontrolą procesora Intel Tiger Lake H 11. generacji, który wsparto kartą graficzną NVIDIA GeForcer RTX 3080 Max-Q. Taka konfiguracja ma być gwarancją, że nowy członek rodziny UltraGear poradzi sobie z obsługą najbardziej wymagających gier pokroju Cyberpunka 2077.

Wydajny procesor i karta graficzna to jednak nie wszystko, co sprzęt ma do zaoferowania. Do dyspozycji otrzymamy także podwójny nośnik SSD o wysokiej przepustowości, dwukanałową pamięć RAM oraz wyświetlacz opracowany przez inżynierów LG z myślą o zastosowaniu w gamingowym środowisku. 17-calowy panel IPS ma charakteryzować się czasem reakcji na poziomie 1 ms oraz częstotliwością odświeżania rzędu 300 Hz. To wszystko schłodzi zaś autorski system chłodzenia wyposażony z komorę parową pomagającą skutecznie odprowadzać ciepło na zewnątrz obudowy.

LG UltraGear 17G90Q

Użytkownicy skorzystają także z technologii dźwięku przestrzennego DTS:X Ultra, która ułatwi namierzenie wirtualnych przeciwników oraz modułu Wi-Fi z linii Intel Killer Wireless, który zapewni stabilne i szybkie połączenie z siecią bezprzewodową.

Na tle konkurencji 17G90Q wyróżnia się przede wszystkim niezwykle subtelnym wzornictwem, gdyż na pierwszy rzut oka bardziej przypomina klasyczny komputer biznesowy, a nie wystylizowaną gamingową bestię. Za to po odpaleniu LG UltraGear Studio zdradzi swoją prawdziwą naturę. Oprogramowanie pozwoli m.in. śledzić wydajność poszczególnych podzespołów komputera w trakcie rozgrywki czy skonfigurować kolor podświetlenia każdego z przycisków klawiatury.

Pierwsze laptopy z tej serii trafią do dystrybucji w pierwszym kwartale 2022 roku i będą dostępne na rynkach amerykańskim oraz południowokoreańskim.

