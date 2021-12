LG StanbyME – LG prezentuje bezprzewodowy, przenośny telewizor [CES 2022]

Źródło: LG

Podczas targów CES 2022 z pewnością będziemy świadkami kolejnego głośnego starcia technologii QLED, Mini LED, MicroLED oraz OLED. W końcu od lat główna linia telewizyjnego frontu roztacza się wokół najróżniejszych metod wyświetlania obrazu. Jednak branża nie ograniczy się wyłącznie do promowania stricte technologicznych przewag poszczególnych paneli. W końcu mówimy tu o targach innowacyjności, o czym zespół LG przypomniał prezentując StanbyME.

Ten nietuzinkowy 27-calowy telewizor od LG wyróżnia się na tle konkurencji swoją niezwykłą formą. Mamy tu do czynienia z centrum domowej rozrywki, które dzięki zintegrowanemu akumulatorowi oraz ruchomej podstawie może działać bezprzewodowo, w dowolnym miejscu naszego domu bądź biura; w pełni naładowany moduł zasilający pozwoli na wyświetlanie obrazu przez trzy godziny bez przerwy. Producent widzi w StanbyME idealne narzędzie nie tylko do oglądania filmów i seriali, lecz te także do prowadzenia wideorozmów czy udziału w wykładach on-line.

W przeciwieństwie do klasycznego telewizora, LG StanbyME ma pracować dokładnie tam, gdzie aktualnie go potrzebujemy. Ekran urządzenia można swobodnie przechylać i obracać zarówno w pionie, jak i w poziomie, do dyspozycji otrzymamy również pałąk o regulowanej wysokości. Dzięki temu będziemy mogli ustawić telewizor pod niemal dowolnym kątem i wykorzystać go np. podczas leżenia na kanapie czy w łóżku.

Sprzęt w pełni przystosowano do pracy w dynamicznym środowisku. Treści prześlemy na niego bezprzewodowo przy wykorzystaniu technologii Mobile Screen Mirroring, a specjalna podstawka pozwoli umieścić na nim telefon, aby przechwytywać obraz na potrzeby prowadzenia wideorozmów. Producent zadbał także o zwiększenie funkcjonalności interfejsu, dodając do niego tryby obsługi zdalnej, dotykowej oraz system rozpoznawania gestów. I choć mamy tu do czynienia z urządzeniem nastawionym na pracę bez zbędnych kabli, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do LG StanbyME zewnętrzne urządzenia za pośrednictwem portu USB bądź HDMI.

