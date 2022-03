Wiking - jak budowano autentyczność na planie? Błoto, zimno i prawdziwe wyzwanie

fot. materiały prasowe

Total Film opublikował kolejne materiały o filmie Wiking, w którym Alexander Skarsgård gra tytułową rolę. Za kamerą natomiast stoi Robert Eggers, znany z kapitalnego filmu Lighthouse.

Wiking - Skarsgard o roli

Aktor w rozmowie z dziennikarzem Total Film mówi otwarcie: to najtrudniejsza praca w jego życiu pod względem fizycznym i mentalnym, ale jednocześnie najbardziej satysfakcjonująca.

- Dni były długie i wymagające. Byliśmy ciągle na zewnątrz w błocie lub w górach, na których wiało i było zimno. Tydzień wcześniej pracowałem na planie serialu Sukcesja, w którym gram miliardera żyjącego w nieprawdopodobnej, pięknej willi, otoczony jachtami, helikopterami i luksusem. Potem wsiadłem w samolot i poleciałem na Islandię, aby dać się przeorać przez błoto. To doświadczenie było zarazem jak pobudka pełna pokory.

Wiking

Wiking - Anya Taylor-Joy twardsza niż inni

Reżyser dodaje, że wielu rosłych chłopów grających wikingów miało trudności z tym doświadczeniem, ale w tym gronie nie była Anya Taylor-Joy, która gra główną rolę kobiecą. A tak komentuje sama aktorka:

- Nie lubię narzekać, więc Rob i Jarin to wiedzą. Jednego dnia byłam po kolana w błocie, które przez noc zamarzło, a ja jestem boso. Doszło to do momentu, w którym lekko pisnęłam i powiedziałam, "proszę, kręćmy". Na co wszyscy: "dobra, jest źle, bardzo źle. Musimy to skończyć, skoro Anya mówi: "Proszę, czy możemy kręcić? Nie mogę dłużej tu stać...".

Aktorka dodaje, że to wszystko jest po to, aby zbudować autentyczność filmowanej opowieści. By aktorzy nie musieli sobie nic wyobrażać: jak jest zimno, to naprawdę jest zimno.

Wiking - premiera w polskich kinach odbędzie się 15 kwietnia 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze,