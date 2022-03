Furia wikingów: świetna promocja na serię o gniewnych wojownikach

Replika

Jeśłi obejrzeliście już netflixowy serial Wikingowie: Valhalla i mało Wam tematyki wikińskiej, to wydawnictwo Replika przygotowało atrakcyjną promocję na serię Daniela Komorowskiego pt. Furia wikingów.

W ramach promocji można kupić pakiet wszystkich 6 tomów Furii wikingów aż 45% taniej. Premierowy - zapowiedziany na 8 marca - szósty tom pt. Szał bitewny jest dostępny z 40% rabatem. Do zamówień dołączana jest magnetyczna zakładka w kształcie młota Thora.

Ponadto odbędzie się losowanie pakietu wikińskich gadżetów wśród zamówień, w których znajduje się dowolny tom sagi złożonych do 8.03. W skład pakietu wchodzą: koszulka, kubek i wikińskie skarpetki.

Źródło: Replika

Z promocji można skorzystać w sklepie wydawcy.

SZAŁ BITEWNY - OPIS KSIĄŻKI

Jakie skutki wywoła wielka wojna braci? Czy największych zdrajców spotka zasłużony los? Jaką karę poniesie jeden z synów Ragnara?

Rosną wpływy Danów w angielskich królestwach. Ich krwawy pochód zdaje się nie mieć końca. Kolejne wielkie bitwy wskażą bogom, którzy z wojowników najbardziej zasługują na to, by wejść do Valhalli.

Synowie Ragnara nadal kroczą własnymi ścieżkami do upragnionej sławy. Czy któremuś z nich uda się zdobyć legendarny Rzym, czy też może bogowie mają dla niego inny plan? Wikingowie trafią też do wielu nowych miejsc, w tym do Konstantynopola. Jak zachowają się najwięksi władcy, gdy na Wschodzie objawi się nowa, znacząca siła potężnej Rusi?

Olbrzymi sztorm zniweczy nową wyprawę i zagrozi życiu największych wojowników. Kto przetrwa i jaki los czeka władcę Danii w starciu z potężnym żywiołem? Czy wyjdzie z tego cało, skoro nie ma pewności, komu może ufać, a komu nie?

Furia wikingów zawitała w moim domu i raczej pozostanie tutaj na dłużej. Opowieść, w której nie ma grama magii, emanuje najczystszą energią, której pozazdrościłaby niejedna średniowieczna wyrocznia. Lektura, która miała starczyć mi na minimum miesiąc, skończyła się szybciej, niż przypuszczałam.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.