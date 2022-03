Wiking - aktor o szalonej scenie. Wyrywanie gardła i wycie do księżyca

fot. Total Film

Wiking zapowiada się na szalony i krwawy film kostiumowy, jakiego dawno na ekranach nie było. Obecnie jest on promowany w nowym numerze magazynu Empire, w którym odtwórca tytułowej roli Alexander Skarsgård opowiadał o trudach pracy i przede wszystkim o kręceniu szalonych oraz krwawych scen batalistycznych.

Wiking - będzie krwawo

Tak Alexander Skarsgard opisuje prace nad sceną batalistyczną:

- To była końcówka bardzo długiej, złożonej sceny ataku berserkerów wikingów na słowiańską wioskę. Choreografia była niezwykle trudna z tymi wszystkimi elementami. Na raz walczyło 50 osób. Byli epizodyści, konie. To było wyzwanie, aby to wszystko wyglądało idealnie. W kulminacyjnym momencie wyrywam facetowi gardło i wyje do księżyca... To było coś pierwotnego. Wyrzuciłem to z siebie! Byłem wykończony i myślę, że to widać w tym ujęciu. Byłem kompletnie wycieńczony.

Wiking

Wiking - kategoria wiekowa

Według MPAA film dostaje kategorię wiekową R, czyli nie jest on wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. Powodem jest duża dawka bardzo obrazowej i krwawej przemocy, nagość oraz treść seksualna.

Wiking - premiera w kwietniu 2022 roku tylko w kinach.

