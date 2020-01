Wikingowie - pogrzeb w klimacie serialu. Ten odcinek poruszy fanów [WIDEO]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wikingowie pożegnają Lagerthę w 7. odcinku 6. sezonu. Zobaczymy pogrzeb ostatniej postaci, która zaczynała ten serial wiele lat temu. W tle usłyszymy kolejną piosenkę polskiego Teatru Pieśni Kozła, którą wykona postać Torvi.

Katheryn Winnick w rozmowie z TVLine tłumaczy, że Michael Hirst chciał stworzyć piękną scenę pogrzebu. Dlatego widzimy ujęcia w klimacie serialu podbudowane muzyką. Wojowniczki ciągną łódź ze zwłokami Lagerthy, aby przebić się przez lód i doprowadzić ją do Walhalli.

Choć aktorka nie występuje w tym odcinku, a zwłoki to specjalnie stworzona kukła, pojawiła się na planie. Przyznaje, że było to dziwne uczucie przychodząc na pogrzeb swojej bohaterki. Nie wytrzymała jednak do końca, ponieważ nie chciała się rozpłakać, a już ją poruszała cała sytuacja.

Bjorn wygłosi płomienną przemowę podczas pogrzebu, ale aktorka wyjawia, że w pierwszej wersji w ogóle go tam nie miało być. Rzecznicy HISTORY potwierdzają portalowi TVLine, że Hirst rozważał różne wersje, ale ostatecznie nie mogło go tutaj zabraknąć. To bardzo ważny wątek w rozwoju jego postaci w dalszych odcinkach.

Zobaczcie klimatyczny fragment pogrzebu Lagerthy:

W rozmowie z Variety.com twórca serialu wyjaśnił, że ważne dla niego było upewnienie się, że śmierć Lagerthy będzie mocna i znacząca. Istotne było to, aby była to kameralna chwila, ponieważ przeważnie Lagertha jest częścią grupy. Dodaje, że nie wiedział od początku, że synem Ragnara, który ją zabije, będzie Hvitserk. Cieszy się, że nie postawił na Ivara, bo byłoby to przewidywalne. Dodaje, że to wydarzenie nada Hvitserkowi celu w życiu.