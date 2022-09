Wilkołak nocą - film MCU mógł dostać kategorię wiekową dla dorosłych? Twórca o cameo Blade'a

Fot. Marvel

Wilkołak nocą to nadchodzący film MCU z okazji Halloween, który ma być jedną z najstraszniejszych produkcji Marvela. Jak wiemy, franczyza nie jest znana z horrorów, tylko z humoru i superbohaterów. Twórcy przyznali także, że byli gotowi dostać kategorię wiekową TV-MA, czyli dla dorosłych widzów. Wypowiedź reżysera znajdziecie poniżej. Poza tym mamy odpowiedź na pytanie, czy w produkcji pojawią się jakieś występy cameo, a także gdzie Werewolf by Night znajduje się w Uniwersum Marvela - nie spodziewajcie się za wielu znajomych twarzy.

Werewolf By Night

Wilkołak nocą - przewidywano inną kategorię wiekową

Reżyser filmu, Michael Giacchino, przyznał w rozmowie z THR, że razem z producentami wykonawczymi zakładali, że dostaną kategorię wiekową dla dojrzalszych widzów, czyli TV-MA, zamiast typowego u Marvela TV-14.

Zawsze zakładaliśmy, że będzie to TV-MA, ale też czasem nie byłem zaangażowany w to, co dzieje się w kwestii kategorii wiekowych i tym podobnych rzeczy.

Kevin Feige w innym wywiadzie powiedział za to, że kategorie wiekowe Marvela nigdy nie były problemem, inaczej z pewnością mogliby to przedyskutować. Z TV-14 byli w stanie dotąd opowiedzieć takie historie, jakie chcieli.

Blade. Miało być jego cameo?

Ci, którzy widzieli pierwsze pokazy filmu Wilkołak nocą, chwalili to, że produkcja opowiada samodzielną historię i nie polega na innych postaciach, występach cameo i powiązaniach z MCU, by zainteresować widzów.

Michael Giacchino w rozmowie z portalem ComicBook.com zdradził jednak, że rozważali pojawienie się innej postaci z Marvela.

Występy cameo nigdy się tak naprawdę nie pojawiły. To znaczy, rozmawialiśmy trochę o Bladzie, jednak ostatecznie doszliśmy do wniosku, że zawsze opisywałem to jako odcinek The Twilight Zone, więc powinniśmy zostać przy tym. To jedna noc z życia Jacka i Elsy, więc zobaczmy, jak wygląda. Wiem, że wszyscy szukają powiązań, chcą pojawienia się znajomych twarzy, ale uznałem, że powinniśmy to zrobić właśnie tak. To wszystko rozgrywa się w tym samym świecie, co te wszystko inne z MCU, jednak uznaliśmy, że na razie nie będziemy się tym martwić. Może kiedyś, nie wiem. Ale teraz chciałem opowiedzieć historię jednej nocy z życia tych bohaterów, którą mam nadzieję można się cieszyć, nie znając niczego innego.

Wilkołak nocą i powiązania z MCU

Producent filmu, Brian Gay, także poruszył kwestię powiązań Wilkołaka nocą z MCU. W rozmowie z portalem Screen Rant powiedział, że ta historia jest przystawką do zupełnie innego zakątku uniwersum, znanego głównie z superbohaterów i kosmitów.

Pomysł był taki: "patrzysz do tego zakamarka, jest trochę ciemny i ponury, po czym znów spoglądasz za siebie" i dostrzegasz, że pod tym wszystkim kryje się jeszcze świat pełen potworów.

Ma to być więc być coś zupełnie nowego w świecie, o którym mogłoby się wydawać, że fani wiedzą już wszystko. Poszerzy to MCU.