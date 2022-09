Werewolf By Night - jak Kevin Feige zareagował na włączenie makabrycznego horroru do MCU? Mamy odpowiedź

Fot. Marvel

Werewolf By Night to nadchodzący film z uniwersum MCU z okazji Halloween. Produkcja zadebiutuje na Disney+ już 7 października, a pierwszy zwiastun miał w sobie wyjątkowy klimat horroru. Reżyser Michael Giacchino zdradził, jak Kevin Feige zareagował na to, że chciał zająć się akurat tym projektem. W rozmowie z portalem Screen Rant powiedział, że prezes Marvel Studios był bardzo zaskoczony i zdumiony.

Zobaczcie poniżej, czy będzie się czego bać na seansie.

Jak Kevin Feige zareagował na Werewolf By Night w MCU?

Wiesz co, to zabawne, bo Kevin Feige rozmawiał ze mną i spytał, co chcę zrobić. I odpowiedziałem, że Werewolf by Night. Spojrzał na mnie i spytał: "Naprawdę? Serio? Werewolf–". I odpowiedziałem, że tak, właśnie tego chcę. Wtedy powiedział: "Wow, okej, w porządku. Pogadajmy o tym". Rozmawialiśmy i rozmawialiśmy, a teraz jesteśmy w tym miejscu.

Werewolf By Night - makabryczny horror w MCU

Kevin Feige zapowiedział, że Werewolf by Night jest straszny, ale ma w zabawny sposób, więc można się domyśleć, że film będzie miał w sobie elementy komediowe, z których znane jest MCU. Ten wyjątkowy projekt na Halloween jest inspirowany horrorami z lat 30. i 40. XX wieku. Opis mówi, że jego celem jest wywołanie poczucia strachu i makabry, z dużą ilością suspensu. To zupełnie nowy zakamarek MCU.

Werewolf By Night - będzie się czego bać?

Gwiazda produkcji Gael Garcia Bernal stwierdziła, że część widowni będzie wystraszona, nawet jeśli są pewni, że nie.

Nawet jeśli przyjdą na seans z podejściem, że takie rzeczy ich nie przerażają, myślę, że i tak się wystraszą.

Za to Laura Donnelly powiedziała, że Werewolf By Night chce opowiedzieć prawdziwą historię grozy.

Najbardziej szalone alternatywne historie z komiksów Marvela [GALERIA]

W poniższym zestawieniu najbardziej szalonych alternatywnych historii Marvela z komiksów wzięliśmy pod uwagę jedynie serię What If...? – choć na pewno pozostałe także zasługują na swoją galerię w przyszłości.