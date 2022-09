Wilkołak nocą - są pierwsze opinie krytyków. Czegoś takiego w MCU jeszcze nie było

Marvel/Disney+

Wilkołak nocą to nadchodzący film specjalny z uniwersum MCU z okazji Halloween. Produkcja zadebiutuje na Disney+ już 7 października. Za reżyserię odpowiada Michael Giacchino, który w MCU dał się poznać jako kompozytor muzyki między innymi do filmów o Spider-Manie. Podobno kręcenie filmu zajęło trzy tygodnie, a całość w dużej mierze zawierać ma efekty praktyczne, a nie typowe dla MCU ogromne ilości CGI. Na kilkanaście dni przed premierą, pojawiły się pierwsze opinie krytyków, którzy mieli okazję zobaczyć film.

Marvel Studios zorganizowało sekretny pokaz, który razem z filmem zabrał krytyków do przeszłości. Heather Wixon z Daily Dead stwierdziła, że "czuli się jak w latach 40.", a Marvel opowiedział historię, której "fani nigdy nie widzieli". Projekt ma być ogromną niespodzianką i czerpie bardzo dużo z klasycznych horrorów i przygodowych filmów, ale też robi znacznie więcej.

Perri Nemiroff z Collidera nazwała program "ucztą MCU na Halloween, na którą liczyła", chwaląc wszystkie pomysły, których napakowano w ten projekt. Szczególne pochwały skierowała do reżysera/kompozytora Michaela Giacchino oraz głównych aktorów Gaela Garcíi Bernala i Laury Donnelly:

Uwielbiam dynamikę między bohaterami Gaela Garcíi Bernala i Laury Donnelly, a Harriet Sansom Harris w pełni wykorzystuje swoją wyjątkowo smakowitą rolę. Zwycięstwo dla Giacchino za muzykę i reżyserię. Scenografia, efekty stworów, choreografia walk i czarno-białe gore są wspaniałe, a on i autorka zdjęć Zoë White doskonale wiedzą, jak je sfotografować.

Fot. Marvel

Oczywiście pojawiają się też głosy, że Wilkołak nocą nie przypomina niczego, co wcześniej zrobił Marvel. Steven Weintraub z Collidera również chwali Michaela Giacchino za reżyserską pracę i ma nadzieję, że jeszcze go zobaczymy w tej roli. Krytycy podkreślają też, że cały film ma ten sam ton i klimat, co jego zwiastun. Nie był to więc tylko sprytnie zmontowany zwiastun, ale możemy spodziewać się, że całość będzie dostarczała podobnych wrażeń.

My także widzieliśmy Wilkołaka nocą, a taką opinię na temat filmu ma nasz redaktor naczelny, Dawid Muszyński:

https://twitter.com/Dawid_Muszynski/status/1574298357501030400

Rob Keyes ze ScreenRant zauważa natomiast, że choć pierwszy plan wypada znakomicie, tak na drugim jest już trochę gorzej. Mimo to chciałby, aby Marvel nadal szedł w tym kierunku, zwłaszcza w atmosferę horroru. Są też głosy, że to najlepszy projekt, jaki Marvel Studios zaoferowało platformie Disney+. Russ Milheim z The Direct pochwalił special Marvela jako "całkowicie unikalną opowieść w MCU" i "odświeżające doświadczenie", ale też zwrócił uwagę, że pojawia się wiele ciekawych zagadnień dotyczących budowy świata, ale nie wszystkie są rozwinięte. Dodaje też, że tytułowy Wilkołak potrzebuje trochę czasu na to, żeby się rozkręcić, jednak Man-Thing i Elsa Bloodstone błyszczą od pierwszej sekundy.

Warto zwrócić też uwagę, że to nie będzie horror w stu procentach, ale jednak będzie też sporo elementów komediowych, co już było widać w zwiastunach. Special ma jednak być skuteczne w obu gatunkach, więc jest na co czekać.