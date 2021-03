William Shatner skończył 90 lat! Nie tylko kapitan Kirk

Źródło: Materiały prasowe

Urodził się w 1931 roku w Montrealu. William Shatner ukończył McGill University (anglojęzyczny uniwersytet w Kanadzie) i początkowo trudnił się przede wszystkim aktorstwem scenicznym, próbując sił m.in. na Broadwayu. Pojawiał się też w telewizji - w filmach i serialach - przeważnie jednak w rolach epizodycznych. Prawdziwym debiutem można nazwać występ w Braciach Karamazow z 1958 roku, gdzie zagrał Aleksieja. Osiem lat później doszło do przełomu - udział w Star Treku i pierwsze sportretowanie Jamesa T. Kirka przyniosło aktorowi prawdziwą sławę i pieniądze. Później powtarzał rolę kapitana Enterprise przez długie lata i to z nią jest najbardziej kojarzony (serial Star Trek: The Original Series, siedem pełnometrażowych filmów serii itd.).

Aktor wielokrotnie występował gościnnie w serialach czy innych telewizyjnych produkcjach; próbował sprawdzić się jako pisarz, scenarzysta czy reżyser. W latach 2004-2008 był też kojarzony z rolą Denny’ego Crane’a, adwokata-legendy w serialu Orły z Bostonu.

Dziś William Shatner skończył 90 lat, a my życzymy mu zdrowia, siły i dni pełnych radości. Gdy rozmawialiśmy z nim w styczniu 2020 roku przyznał, że nie zamierza już nigdy powrócić na fotel kapitana statku Enterprise. Zapis rozmowy przeczytacie tutaj.

Z kolei już kilka miesięcy później, w czerwcu, w trakcie rozmowy z Metro UK został zapytany o potencjalny powrót do tej kultowej roli. Aktor zmienił zdanie: zaznaczył, że jest chętny, aby jeszcze raz zagrać Kirka, jednak ta rola musiałaby mieć jakiś sens dla uniwersum i historii i nie mógłby to być tylko występ gościnny.

