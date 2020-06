Star Trek - William Shatner otwarty na powrót do roli Kirka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Materiały prasowe

William Shatner jest najbardziej znany szerokiej publiczności z roli Jamesa T. Kirka, kapitana statku USS Enterprise należącego do Gwiezdnej Floty. Aktor występował w oryginalnym serialu Star Trek oraz siedmiu filmach kinowych z cyklu. Shatner w rozmowie z Metro UK został zapytany o jego potencjalny powrót do tej kultowej roli. Aktor zaznaczył, że jest chętny, aby jeszcze raz zagrać Kirka, jednak ta rola musiałaby mieć jakiś sens dla uniwersum i historii i nie mógłby to być tylko występ gościnny. To pewien zwrot w tej sprawie, ponieważ wcześniej Shatner był sceptyczny wobec ponownego założenia munduru Gwiezdnej Floty.

CBS

Jest kilka możliwych dróg, aby przywrócić Kirka w wersji Shatnera. Można by to zrobić poprzez zabawy z czasem w choćby serialu Star Trek: Discovery lub ponownie zjednoczyć jego postać z Picardem idąc drogą drugiego życia w formie androida, co poczynili twórcy najnowszego serialu o Picardzie.