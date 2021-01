Willow - reżyser The End of the F***ing World za kamerą pilota serialu

fot. Disney+

Jon M. Chu, reżyser hitu Bajecznie bogaci Azjaci miał wyreżyserować pilot serialu Willow 2. Wiemy, że filmowiec stojący za kamerą pierwszego odcinka jest niezwykle ważny, bo to on ustala wiele aspektów wizualnych, które są kontynuowane w kolejnych odcinkach. Niestety, Chu ogłosił w grudniu 2020 roku, że musi zrezygnować z pracy przy serialu.

LucasFilm znalazł jednak nowego reżysera. Będzie nim Jonathan Entwistle, znany najbardziej z pracy przy serialach Netflixa The End of the F***ing World i To nie jest OK. Będzie reżyserował odcinek pilotażowy oraz został producentem wykonawczym produkcji.

Serial ma kontynuować wydarzenia z filmu Willow, ale szczegóły fabuły nie są znane. Jonathan Kasdan i Wendy Mericle są showrunnerami, a Kasdan napisał scenariusz pilota. Serial trafi na Disney+.

