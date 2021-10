Windows 11 - można już zaktualizować system od Microsoftu

Źródło: Microsoft

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem Windows 11 rozpocznie swój marsz ku podbojowi rynku komputerów stacjonarnych 5 października. Ale już dzień wcześniej aktualizacja systemowa została udostępniona dla użytkowników dziesiątki, dzięki czemu system na dobre rozpoczął swój żywot.

Automatyczna aktualizacja systemowa do Windowsa 11 ma być przeprowadzana etapowo. Jednak wielu posiadaczy nowszych urządzeń nie musi czekać, aż Microsoft sam zasugeruje przesiadkę na nowsze oprogramowanie. W zakładce Windows Update pojawi się możliwość ręcznej instalacji systemu, jeśli ten będzie dostępny dla naszego komputera. Przedstawiciele korporacji zakładają, że wszystkie urządzenia z Windowsem 10 na pokładzie będą gotowe do przesiadki na nowszą wersję do połowy 2022 roku.

Warto przypomnieć, że jeszcze do niedawna Microsoft twierdził, że Windows 10 będzie ostatnim systemem operacyjnym dla użytkowników domowych, a kolejne innowacje będą udostępniane w ramach darmowych aktualizacji. Jedenastka częściowo spełnia ten postulat – choć funkcjonuje jako odrębne oprogramowanie, posiadacze dziesiątki mogą zaktualizować system do nowszej wersji za darmo, o ile ten spełniają minimalne wymagania systemowe.

Zgodność komputera z Windowsem 11 można sprawdzić na oficjalnej stronie nowego systemu operacyjnego. Aktualizację można także uruchomić ręcznie korzystając z asystenta pobierania Windows 11.