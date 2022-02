Windows 11 - pierwsza duża aktualizacja pozwoli wybranym użytkownikom odpalić apki z Androida

Źródło: Microsoft

Cztery miesiące po oficjalnym debiucie Windowsa 11 najnowszy system Microsoftu doczekał się paczki z szeregiem usprawnień. Warto wspomnieć przede wszystkim o udostępnieniu sklepu Amazon Appstore, który pozwoli zainstalować wybrane oprogramowanie zaprojektowane z myślą o systemie operacyjnym Android. Niestety, na razie dostęp do tego narzędzia otrzymali jedynie użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, ale kiedy Amazon Appstore pomyślnie przejdzie fazę testów, trafi do szerszego grona odbiorców.

Wprowadzenie obsługi aplikacji z Androida to jednak nie jedyna zmiana, jaką uraczy nas najnowsza odsłona jedenastki. Microsoft wdrożył także kilka zmian w pasku zadań oraz usprawnił część programów systemowych.

Metamorfozę przeszedł m.in. Notatnik, który wzbogacono o tryb ciemny oraz obsługę wieloetapowego cofania wprowadzonych zmian. Projektanci odświeżyli także wygląd interfejsu zachowując jedocześnie jego dotychczasowy minimalizm, aby program lepiej wpisywał się we wzornictwo najnowszego Windowsa. Microsoft postanowił ponadto ujednolicić aplikacje multimedialne i pozbyć się programu Muzyka Groove, który scalono z Windows Media Playerem pod postacią Odtwarzacza multimedialnego.

Microsoft w końcu zreflektował się, że wyświetlanie zegara wyłącznie na jednym ekranie podczas pracy na wielu monitorach nie jest zbyt wygodne i teraz zobaczymy go na każdym pasku. Powrócił także widżet pogodowy, zaś użytkownicy programu Microsoft Teams będą mogli wyciszyć mikrofon z poziomu paska zadań oraz udostępnić podgląd aplikacji bezpośrednio z poziomu jej miniatury.

Wraz z bieżącą aktualizacją zmodyfikowano harmonogram wydawniczy Microsoftu. Choć firma nadal będzie udostępniać jedną dużą paczkę rocznie, od czasu do czasu pojawią się większe aktualizacje podobne do tej, która trafiła do nas w lutym 2022 roku. Mają one przyspieszyć proces wdrażania nowych funkcji i nie odkładać ich w czasie, jeśli nie będzie to niezbędne ze względów technicznych.

