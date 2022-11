Kubuś Puchatek z obciętą głową. Horror pokazuje bohatera jako psychopatę [ZDJĘCIA]

fot. materiały prasowe

Winnie-The-Pooh: Blood and Honey to slasher, który pokaże Kubusia Puchatka i Prosiaczka jako brutalnych morderców. Reżyserem i scenarzystą tego horroru jest Rhys Frake-Waterfield, który w jednym z wywiadów wyjaśniał, jak doszło do tego, że te postacie stały się złe. Powiedział, że Kubuś i Prosiaczek doświadczyli drastycznego spadku ilości pożywienia, gdy Krzyś dorósł. Przez te lata byli coraz bardziej głodni i zdziczali. Aby przeżyć, zjedli Kłapouchego. Gdy Krzyś wraca z żoną, aby przedstawić ją swoim dawnym przyjaciołom, bohaterowie są wściekli na ich widok. Budowana latami nienawiść wybucha, a Kubuś Puchatek i Prosiaczek zaczynają siać zniszczenie.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z filmu, które znajdują się na początku poniższej galerii. Na jednym z nich możemy zobaczyć młodszą wersję Christophera Robina, czyli Krzysia. Premiera Winnie-The-Pooh: Blood and Honey jest zaplanowana na 15 lutego 2023 roku w amerykańskich kinach.

Winnie the Pooh: Blood and Honey - zdjęcia

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Te kontrowersyjne wersje Kubusia Puchatka i Prosiaczka są możliwe, ponieważ postacie są częścią domeny publicznej, więc nie tylko Disney może wykorzystywać je w swoich produkcjach. Warto dodać, że w tej historii to nie są ludzie w maskach udających te postacie, lecz prawdziwi znani bohaterowie.

W obsadzie znajdują się Nikolai Leon (starsza wersja Krzysia), Craig David Dowsett (Kubuś Puchatek), Chris Cordell (Prosiaczek), Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Ronald, Natasha Tosini, May Kelly, Paula Coiz i Natasha Rose Mills.

Ponadto trwają już prace nad sequelem Winnie-The-Pooh: Blood and Honey, który skupi się na wynaturzonej wersji Piotrusia Pana.