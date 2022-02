Father Stu - zwiastun filmu. Mark Wahlberg gra pięściarza, który został księdzem

materiały prasowe

Father Stu opowie prawdziwą historię Stuarta Longa (Mark Wahlberg), który po zakończeniu amatorskiej kariery bokserskiej, przenosi się do Los Angeles. Pracując jako sprzedawca w supermarkecie, spotyka Carmen (Teresa Ruiz), katolicką nauczycielkę szkółki niedzielnej, która wydaje się odrzucać jego amory. Aby jej zaimponować, długoletni agnostyk wybiera się do kościoła. Jednak przeżycie strasznego wypadku motocyklowego sprawia, że zastanawia się, czy może wykorzystać swoją drugą szansę, aby pomagać innym, co prowadzi do zaskakującego uświadomienia sobie, że powinien zostać katolickim księdzem.

Wahlberg na potrzeby roli przytył 10 kilogramów (20 funtów). Za reżyserię i scenariusz odpowiada Rosalind Ross. W obsadzie są także Mel Gibson i Jacki Weaver. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun:

Father Stu

Premiera filmu 15 kwietnia 2022 roku w USA.