Wiosenny wysyp smartfonów od Xiaomi

Xiaomi to jedna z tych firm, które podczas konferencji prasowych nie ograniczają się do prezentacji pojedynczych urządzeń, od razu prezentują całą linię projektową. Tak też wyglądała pierwsza duża wiosenna konferencja z 2021 roku, w trakcie której poznaliśmy 3 nowe smartfony, opaskę sportową oraz projektor do kina domowego. W tym artykule przyjrzymy się smartfonom, które wkrótce trafią na rynek.

Największą gwiazdą wieczoru był bez wątpienia Xiaomi Mi 11 Ultra wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888, przystosowany zarówno do obsługi wymagających mobilnych, jaki fotografowania w każdych warunkach. Sprzęt wyposażono w 6,81-calowy ekran AMOLED 2K 120 Hz współpracujący z technologią Dolby Vision, która ma zadbać m.in. o wierność kolorów wyświetlanych przez matrycę. Do dyspozycji otrzymamy także system dźwięku przestrzennego opracowany przez ekspertów z Harman Kardon.

Jak przystało na sprzęt z górnej półki wydajnościowej, w Mi 11 Ultra nie mogło zabraknąć porządnego układu optycznego.

Główna matryca GN2 firmy Samsung o rozdzielczości 50 MP jest aż 5-krotnie większa niż ta zastosowana w iPhonie 12 Pro, dzięki czemu ma znacznie lepiej poradzić sobie z fotografowaniem w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto do dyspozycji otrzymamy obiektyw ultraszerokokątny 48 MP o kącie widzenia 128 oraz teleobiektyw, który pozwolić zdjęcia przy 120-krotnym powiększeniu.

Każdym z tych aparatów przystosowano do kręcenia filmów w rozdzielczości 8K, zaś aplikację fotograficzną wyposażono w tryb podglądu wszystkich obiektywów – po jego aktywacji telefon zaprezentuje obraz rejestrowany zarówno przez główny, jak i przedni układ optyczny, z różnymi stopniami przybliżenia. Nie będziemy musieli przełączać się między nimi, aby wybrać optymalne ujęcie dla rejestrowanej przez nas sceny.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Na uwagę zasługuje także ten niewielki wyświetlacz obok układu mobilnego, który pozwoli wyświetli podgląd sceny podczas kręcenia selfie za pośrednictwem jednego z tylnych obiektywów, informacje o poziomie naładowania baterii, przychodzących połączeniach czy aktualną godzinę.

O długą pracę urządzenia zadba bateria o pojemności 5000 mAh współpracująca z 67-watową ładowarką, która naładuje ogniwo zaledwie w 36 minut. Na tym jednak nie koniec dobrych informacji związanych z systemem zasilania zastosowanym. Smartfon przystosowano również do współpracy z 67-watowymi ładowarkami bezprzewodowymi, które napełnią ogniwo w takim samym czasie. Wszystko to zamknięto zaś w obudowie o klasie wodoszczelności IP68.

Podstawowy model z 8GB pamięci RAM i 256 GB na dane wyceniono na 5999 juanów (ok. 3620 zł), model z 12GB RAM i 256GB na dane na 6499 juanów (ok. 3920 zł), a topowy model 12/512GB - na 6999 juanów (ok. 4220 zł). Do Europy trafi wersja z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane, za którą zapłacimy 1199 €.

Xiaomi Mi 11i oraz Mi Lite

Druga spośród smartfonowych nowości przeznaczona na globalny rynek, Mi 11i, z punktu widzenia podstawowej specyfikacji do złudzenia przypomina model Ultra. Znajdziemy w nim ten sam procesor oraz wyświetlacz o podobnych parametrach, choć pozbawiony zakrzywionych krawędzi.

Największe zmiany dostrzeżemy w głównym układzie optyczny. Zastosowano tu obiektyw główny o rozdzielczości 1080p sparowany z aparatem szerokokątnym o kącie widzenia 119° oraz teleobiektyw 5MP.

W przypadku tego telefonu do dyspozycji otrzymamy 33-watowy system ładowania przewodowego i bezprzewodowego, który napełni baterię do 100% w ok. 52 minuty.

Model 8/128 GB wyceniono na 649€, zaś model 12/256GB na 699€.

Xiaomi Mi 11i

Firma zaprezentowała la także bardziej budżetową wersję serii jedenastej, Mi 11 Lite oraz Lite 5G. Zaletą tego modelu jest połączenie kompaktowego rozmiaru z wszechstronnymi użytkownikami. W 6,81-milimetrowej obudowie tego 159-gramowego smartfona udało się zmieścić baterię o pojemności 4250 mAh współpracującą z 33-watowym systemem ładowania

W tym 6,55-calowcu również znajdziemy panel AMOLED, który pozwoli oglądać filmy przy wykorzystaniu technologii HDR10+. Do dyspozycji otrzymamy aparat główny 64 MP, aparat szerokokątny 8MP 119 oraz aparat telefoto 5MP stworzony do fotografowania w trybie macro.

Sercem urządzenia będzie procesor z niższej serii, który ma sprawdzić się w parze z bardziej wymagającymi aplikacjami. Na globalnym rynku urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach: z układem Snapdragon 732 oraz 780, z czego ten drugi pozwoli wykorzystać potencjał takich technologii jak 5G czy WiFi 6.

W poniższej tabeli przestawiamy specyfikację poszczególnych urządzeń: