Wisławie-Grażyna - ten spektakl zachwyci. Grażyna Szapołowska Wisławie Szymborskiej

fot. materiały prasowe

Grażyna Szapołowska to legendarna polska aktorka, która nie tylko gra w kinie, ale także w teatrze zachwycając widzów w każdym wieku. Wielbiciele dobrego aktorstwa będą chcieli zainteresować się wydarzeniem poetycko-muzycznym, które odbędzie się 30 czerwca 2023 roku o godzinie 20:13 w Teatrze Scena Relax w Warszawie. To wówczas można będzie obejrzeć Wisławie-Grażyna.

Wisławie-Grażyna - program

Na program spektaklu, który porwie zarówno młodych, jak też ich rodziców, realizowanego pod patronatem Fundacji Wisławy Szymborskiej, złożą się m.in., takie wiersze jak: „Nic dwa razy”, „Portret kobiecy” czy „Muzeum”. Co bardzo ważne twórczość Noblistki została uzupełniona wspomnieniami i historiami z życia tej wybitnej poetki. Całość zrealizowana na podstawie scenariusza i w reżyserii Katarzyny Jungowskiej: „Jest to hołd oddany kobiecie przez inne kobiety. Wydarzenie tworzone jest bowiem w większości przez kobiety właśnie. Pozwala to na odtworzenie nastroju i wrażliwości zawartej w poezji Szymborskiej”.

Autorem oprawy muzycznej jest kompozytorka Karo Glazer, jedna z najbardziej utalentowanych młodych wokalistek, kompozytorów, aranżerów i producentów jazzowych. Multimedia do spektaklu przygotował wyjątkowy twórca Hektor Werios, a światła wyreżyserowała Jacqueline Sobiszewski - wybitna i znana na całym świecie fotograf i reżyser światła.

Dodatkową atrakcją na scenie jest obecność aktora Piotra Makarskiego – narratora spotkania oraz aktorki i wokalistki Natalii Lesz, która wcieliła się w postać młodej Wisławy Szymborskiej. Natalia jest absolwentką Tisch School of The Arts, na Uniwersytecie Nowojorskim oraz Łódzkiej Akademii Muzycznej na wydzielę wokalno – aktorskim.

Po premierze spektakl będzie wystawiany w różnych miejscowościach w Polsce, a już 2 lipca publiczność będzie mogła spotkać się z Grażyną Szapołowska w Kórniku, miejscu urodzenia Wisławy Szymborskiej, gdzie aktorka wystąpi w ramach jubileuszowych obchodów zorganizowanych z okazji urodzin noblistki.

Bilety na premierę dostępna są na KUP BILECIK oraz w kasie Teatru Scena RELAX. https://www.kupbilecik.pl/imprezy/100064/Warszawa/Wis%C5%82awie/