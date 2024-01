With Love - Ke Huy Quan z Wszystko wszędzie naraz w filmie akcji twórców Johna Wicka

fot. A24

Jak donosi Deadline, Ke Huy Quan wybrał swój pierwszy film po zdobyciu Oscara za hit Wszystko wszędzie naraz. Będzie to akcyjniak pod tytułem With Love, za który odpowiada studio 87North. David Leitch, współtwórca serii John Wick, będzie producentem, a ekipa kaskaderów należąca do niego i Chada Stahelskiego, 87Eleven zajmie się wszystkimi scenami walk.

With Love - reżyser

Za reżyserię będzie odpowiada doceniany kaskader z ekipy Leitcha i Stahelskiego, Jonathan Eusebio, dla którego będzie to debiut reżyserski. Pracował on jako kaskader przy wszystkich filmach duetu reżyserów oraz też jako reżyser drugiego planu przy wielu hollywoodzkich widowiskach. Za scenariusz odpowiada Luke Passmore, który opiera się na poprzedniej wersji tekstu autorstwa Josha Stoddarda i Matthew Murraya.

Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że głównego bohatera zagra Ke Huy Quan, który ma czarny pas w taekwondo, więc fizycznie jak najbardziej jest gotowy grać główną rolę w filmie akcji tej grupy kaskaderów.

Przypomnijmy, że od zdobycia Oscara aktor pojawił się w dwóch serialach Disney+: Urodzony w Ameryce oraz w 2. sezonie Lokiego. Data premiery nie jest znana.