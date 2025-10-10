Jedna z najsłynniejszych powieści o upadku kultury doczeka się serialu. Są pierwsze zdjęcia

fot. BBC/Eleven/J Redza

BBC oraz Australijska platforma Stan ujawnili pierwsze zdjęcia z serialowej adaptacji, kultowej powieści Władcy Much (są dostępne w galerii na dole strony) w produkcji studia Eleven (Sex Education).

Jest to pierwsza adaptacja książki w formie serialu. Produkcja ma być krótka, serial będzie się składał z jedynie czterech odcinków. Za scenariusz odpowiada Jack Thorne (znany ze współtworzenia serialu Dojrzewanie, który jest jednym z największych hitów roku), a reżyserią zajął się Marc Munden (Sympatyk z HBO Max).

Projekt powstaje pod czujnym okiem rodziny autora Williama Goldinga, którzy wspierają realizację czuwając, by adaptacja powstałą zgodnie z duchem książki. Serial będzie dostępny przede wszystkim w Australii, a prawa do międzynarodowej dystrybucji przejęło Sony Pictures Television, Na razie nie wiemy, gdzie będzie dostępny w Polsce.

Pierwsze zdjęcia serialu Władcy Much

Lord of the Flies - oficjalne kadry z serialu

Zdjęcia realizowane były w Malezji, a obsadę tworzą głównie młodzi aktorzy debiutujący na ekranie. W rolach głównych zobaczymy: Winstona Sawyersa jako Ralpha, Loxa Pratta jako Jacka, Davida McKennę jako Piggy’ego i Ike’a Talbuta jako Simona. W serialu pojawią się także: Thomas Connor (Roger), bracia Noah i Cassius Flemming (Sam i Eric), Cornelius Brandreth (Maurice) oraz Tom Page-Turner (Bill). Towarzyszy im ponad 30 chłopców wcielających się w starszaków i maluchów.

O czym jest Władca Much ?

Powieść Goldinga z 1954 roku opowiada o grupie chłopców uwięzionych na bezludnej wyspie, którzy próbują zbudować własne społeczeństwo. Ich próby utrzymania porządku szybko przeradzają się jednak w chaos, strach i brutalną walkę o władzę.