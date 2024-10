Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów ma piękny, animowany plakat. Fani zachwyceni

fot. materiały prasowe

"Jest ktoś nowy we Władcy Pierścieni lub Tolkienie?" – tak zażartował Stephen Colbert na panelu NYCC poświęconemu nowemu anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Uczestniczyli w nim także producentka i zdobywczyni Oscara Philippa Boyens oraz aktor użyczający głosu królowi Helmowi Żelaznorękiemu, Brian Cox.

NYCC – panel Władcy Pierścieni: Wojny Rohirrimów

Philippa Boyens przyznała, że zawsze były plany o powrocie do Śródziemia i gdy wspomniano coś o anime, od razu przyszła jej do głowy cała historia. Poruszyła także temat oryginału – zapewniła, że starała się być mu wierna i nie zmieniać niczego pochopnie. Kiedy twórcy już dokonują jakiś zmian, to czerpią przede wszystkim ze źródeł autentycznych dla świata przedstawionego. Często wracają do wytworów wyobraźni profesora Tolkiena.

Z kolei Brian Cox opisał relację dubbingowanej przez siebie postaci z jego córką, Herą.

Jego córka jest z nim bardzo blisko. Hełm jest królem elekcyjnym, nie dotyczy go prawo boskie. To szczególna część jego życia. To racja bytu. Myśl, że wydaje ją za mąż za okropną osobę, jest całkowicie sprzeczna z jego postacią.

Na panelu zaprezentowano też krótki zwiastun produkcji i filmik ukazujący, co działo się za kulisami. Na końcu tego drugiego możemy zobaczyć imponujący, animowany plakat.

Premiera kinowa Władcy Pierścieni: Wojny Rohirrimów odbędzie się 12 grudnia.