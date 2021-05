Władca Pierścieni - dlaczego budżet serialu jest większy niż filmowej trylogii? Jest komentarz

materiały prasowe

Z oficjalnych informacji wiemy, że pierwszy sezon serialu Władca pierścieni ma kosztować 465 mln dolarów. Jest to najdroższy serial w historii i długo nic go nie przebije. Jest to też budżet większy niż trzech części filmowej trylogii Petera Jacksona, która kosztowała 281 mln dolarów. Informacje o budżecie została wyjawiona przez ministra z rządu Nowej Zelandii, w której serial jest kręcony.

Jennifer Salke, szefowa Amazon Prime Video został zapytana co tak gigantyczna kwota na samą realizację sezonu oznacza dla rynku seriali. Jej argumenty wyjaśniają, dlaczego Amazon tak bardzo inwestuje we Władcę Pierścieni. Salke uczestniczyła w rozmowie z The Hollywood Reporter, w której uczestniczyli też inni ludzie.

- Rynek jest szalony, co pewnie widzieliście przy umowie z Na noże. Mówimy tutaj o pełnym sezonie serialu, w którym trzeba zbudować świat. Kwota jest seksownym nagłówkiem, może nawet szalonym, w który dobrze się klika, ale tutaj chodzi o budowę całej infrastruktury, która będzie podstawą całego serialu. Jest to jednak szalony świat i wiele osób z tego spotkania na Zoomie, głównie Bela i ja, uczestniczyła w sytuacji walki o treści, które rozpoczynały się od niesamowicie wysokich kwot. Musimy podejmować decyzję, kiedy to rozciągać, a kiedy ustalić granicę. Ile osób musi obejrzeć Władcę Pierścieni? Bardzo dużo! [śmiech]. Gigantyczna widownia z całego świata musi to obejrzeć...

W kwestii Na noże Salke odnosi się do umowy Netflixa, który zapłacił 400 mln dolarów za prawa do realizacji dwóch kontynuacji hitu Riana Johnsona. W tym przypadku jednak to nie przekłada się na budżet realizacji tych filmów, jak w przypadku Władcy Pierścieni.

Przypomnijmy, że w poprzednich doniesieniach mówiono o planach na pięć sezonów Władcy Pierścieni oraz potencjalne spin-offy. Cała infrastruktura pozwalająca na realizację tak epickiego serialu to ogromne koszty budowy scenografii, kostiumów, rekwizytów, rzeczy do charakteryzacji i innych elementów budujących świat przedstawiony. W przypadku każdego serialu pierwszy sezon kosztuje więcej, bo trzeba stworzyć wiele rzeczy, które już w kolejnych sezonach można ponownie używać, więc choć na pewno 2. sezon będzie mieć również duży budżet, pewnie nie aż taki jak pierwszy.