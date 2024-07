Władca Pierścieni o Gollumie z Viggo Mortensenem? Aktor o ewentualnym powrocie do Aragorna

fot. Warner Bros.

Z uwagi na to, że Aragorn jest istotną postacią w fabule filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum aktor Viggo Mortensen jest pytany o ewentualny powrót do roli. Grał on Aragorna w trylogii Władca Pierścieni. Tym razem temat poruszono w rozmowie z magazynem The Hollywood Reporter.

Władca Pierścieni z Viggo Mortensenem?

Aktor wyjaśnia, co musiałoby się stać, by mógł wrócić do Aragorna:

- Nie czytałem scenariusza, więc nie wiem. Scenariusz jest najważniejszy dla mnie - chyba że jestem spłukany. Gdy nie mam kasy i mam farta, że znalazłem robotę. Dlatego to zależy.

Gdy dziennikarz dopytał, jak często wybiera projekt z uwagi na pieniądze, aktor odpowiedział, że ostatnio ma szczęście i od dawna tego nie robił.

Z uwagi na to, że historia filmu The Hunt for Gollum rozgrywa się w czasie trylogii Władca Pierścieni, szanse na to, że Viggo Mortensen zagra Aragorna są mało prawdopodobne. Aktor ma teraz 65 lat, więc trudno by zagrał postać, w którą wcielał się w wieku 40 lat na początku prac na planie trylogii.

Na razie nie ogłoszono żadnych planów na obsadę, więc nie wiemy, czy w kwestii Aragorna oraz odgrywającego rolę w fabule Gandalfa twórcy biorą pod uwagę tych samych aktorów. Na pewno jednak reżyser widowiska Andy Serkis ponownie zagra Golluma.