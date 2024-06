Co z nowymi grami z serii Tomb Raider i Władca Pierścieni? Wkrótce możemy otrzymać jakieś informacje

fot. Amazon

Od dłuższego czasu wiemy, że Amazon Games pracuje nad grą w uniwersum Władcy Pierścieni oraz będzie wydawcą kolejnego Tomb Raidera przygotowywanego przez zespół Crystal Dynamics. Póki co informacje na temat tych projektów na tym się kończą, ale istnieje szansa, że na szczegóły nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

Ujawnił to Christoph Hartmann, wiceprezes Amazon Games, w rozmowie z serwisem Variety.

Nie stanie się to dziś, nie stanie się to jutro, ale nie trzeba będzie na to zbyt długo czekać. Tak jak mówiłem, weszliśmy w bardziej regularny rytm wypuszczania gier. To wszystko co mogę ci teraz powiedzieć. W tym wszystkim chodzi o jakość. Nie możesz się śpieszyć, to po prostu nie działa. To musi być jakość AAA, bo poprzeczka jest zawieszona wysoko.

Warto również przypomnieć, że w maju tego roku zielone światło otrzymał serial aktorski Tomb Raider przygotowywany dla platformy Prime Video. Za sterami projektu stoi Phoebe Waller-Bridge.