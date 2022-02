Władca Pierścieni - licencja na filmy i gry na sprzedaż? Jest komentarz Warner Bros.

fot. materiały prasowe

Ostatnio pojawiła się dość zaskakująca wiadomość, że prawa do filmów i gier wideo na podstawie książek J.R.R. Tolkiena mogą trafić do sprzedaży. Z opublikowanego tydzień temu raportu dowiedzieliśmy się, że firma Saul Zaentz Co. chce sprzedać swoje udziały w prawach do wykorzystania licencji uniwersum Władcy Pierścieni i Hobbita. Cena? Kwota miałaby sięgać nawet 2 miliardów dolarów.

Czy jednak prawa do filmów nie należą obecnie do Warner Bros. i ich spółki New Line Cinema? Variety podało oświadczenie rzecznika Warner Bros., który zauważył, że New Line Cinema od ponad dwóch dekad zachowuje prawa do filmów kinowych, zarówno aktorskich, jak i animowanych. Przypomniał, że obecnie trwają prace nad filmem anime zatytułowanym Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Od uzyskania praw w latach 90., firma nieustannie dokonuje "okresowych płatności" na rzecz firmy Zaentz Co. w celu utrzymania praw do serii.

Firma Saul Zaentz Co. posiada prawa do Władcy Pierścieni i Hobbita, ale wygląda na to, że prawa do tworzenia filmów animowanych i aktorskich wciąż należą do Warner Bros. Przypomnijmy, że prawa do serialowej adaptacji wykupił Amazon za około 200 mln dolarów, czego efektem będzie serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy.

